Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Halálosan megfenyegették a lemondott dél-koreai kapitányt

2026.06.29. 14:27
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Hong Mjung Bo nem lehet nyugodt (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Dél-Korea Hong Mjung Bo
Halálosan megfenyegették Hong Mjung Bót, aki a világbajnoki csoportkörös búcsú után, vasárnap lemondott a dél-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

Az 57 éves tréner még a nemzeti csapat guadalajarai edzőtáborában közölte a játékosokkal, hogy nem kívánja folytatni munkáját. Ez azonban úgy tűnik, nem mindenkinek volt elég, mivel egy dél-koreai online fórumon egy név nélküli felhasználó közölte, hogy amint hazatér a gárda, még a repülőtéren megöli a volt szakvezetőt.

Az ország rendőrsége ezért rendkívüli intézkedéseket vezetett be az incseoni légikikötőben a válogatott keddi érkezése előtt, ahol 160 egyenruhás teljesít majd szolgálatot, emellett 25 fővel megemelték a biztonsági személyzet létszámát.

Hong 2024 júliusa óta irányította a dél-koreai válogatottat, akkor a német Jürgen Klinsmannt váltotta, és sorozatban 11. alkalommal juttatta ki a csapatot a világbajnokságra. Az észak-amerikai torna azonban nem sikerült jól az ázsiai együttesnek, amely bár a nyitányon 2–1-re legyőzte a cseheket, a társrendező mexikóiaktól, valamint a dél-afrikaiaktól kikapott, így nem végzett továbbjutó helyen a csoportharmadikok különversenyében.

A kínos búcsú miatt még Li Dzse Mjung köztársasági elnök is intézkedéseket sürgetett közösségi bejegyzésében, kiemelve, hogy a váratlan eredmények nemcsak döbbenetesek, hanem egyenesen abszurdak.

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A kiesés után távozik a dél-koreai szövetségi kapitány

Dél-Korea válogatottja a csoportkör végeztével búcsúzni kényszerült a világbajnokságtól, a kiesés után pedig Hong Mjung Bo szövetségi kapitány sajtótájékoztatón jelentette be, hogy távozik a posztjáról.

 

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