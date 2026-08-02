Foghíjas kerettel utazott Dél-Koreába a Bayern München

Több neves hiányzót is találhattak a német bajnok és kupagyőztes Bayern München keretét böngészők a dél-koreai edzőtábor előtt. A küldöttségben ott van Konrad Laimer, Josip Stanisic és Luis Díaz, akik a hét elején még nem edzettek, de mostanra lejárt a világbajnokság utáni szabadságuk. Az angol Harry Kane és a francia Michael Olise, illetve Dayot Upamecano pihenője még tart, hiszen alig több mint két hete még egymás ellen játszottak a vb bronzmérkőzésén. Ismael Saibari, Serge Gnabry, Lennart Karl és Jamal Musiala azért maradt Münchenben, hogy felépüljön a sérüléséből.

A német csapat szombaton érkezett a Koreai Köztársaságba, kedden Szogüphóban a Csedzsu City FC ellen lép pályára edzőmérkőzésen, majd pénteken Hongkongban az Aston Villa lesz az ellenfele. A Bayern augusztus 22-én kezdi meg a szezont a Borussia Dortmund elleni német Szuperkupa-mérkőzéssel, hat nappal később pedig a VfB Stuttgarttal találkozik a Bundesliga első fordulójában.