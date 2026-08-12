A PSG BL-döntős kezdőjéből kilencen pályán, Akliouche bemutatkozik – íme, a Szuperkupa kezdőcsapatai

Bár előzetesen Luis Enrique izgult jobban (a vb-n szereplő játékosai ugyanis nemrég tértek vissza a kerethez), sérülések miatt az Aston Villa kezdőcsapata tartalékosabb.

A PSG májusban, a Puskás Arénában BL-győztes kezdőcsapatából csak Fabián Ruiz és Ousmane Dembélé hiányzik (tehát kilencen maradtak), de őket is Warren Zaire-Emery és az új igazolás, a szintén francia válogatott Maghnes Akliouche pótolják.

Az Aston Villából hiányzik sérülés miatt Amadou Onana, Leon Bailey és a friss igazolás, a svájci vb-sztár Johan Manzambi is, sőt a vb miatt még Emiliano Martínezre, Ollie Watkinsra és Ezri Konsára sem számíthat Unai Emery, pedig mindannyian kulcsemberek.

LABDARÚGÁS,

EURÓPAI SZUPERKUPA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

Salzburg, Red Bull Aréna. Vezeti: Omar Artan (szomáliai)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves – D. Doué, Akliouche, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique (spanyol).

A kispadon: Chevalier (k), Barcola, Beraldo, O. Dembélé, Digne, Dro, L. Hernandez, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Fabián Ruiz, Zabarnij.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, McGinn, Joao Gomes – Buendía, Madjo, Hemmings. Vezetőedző: Unai Emery (spanyol).

A kispadon: J. Wright (k), Asemota (k), Alysson, Barkley, Bogarde, Burrowes, M. Cissé, Lynch, Mings, Nedeljkovics, Rowe.