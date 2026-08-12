Országos csúccsal a hatodik helyen végzett a női 4x100 m-es gyorsváltó a vizes Eb-n
A Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Pádár Nikolett összeállítású váltó 3:35.47-es időt ért el.
A váltó a szingapúri vb döntőjében tavaly úszott 3:36.34 perces idejét javította meg.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
4x100 m gyorsváltó
Eb: Hollandia (Milou Van Wijk, Imani De Jong, Yara Van Kalmthout, Marrit Steenbergen – Tessa Giele, Femke Spiering) 3:31.89
2. Olaszország (Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Alessandra Mao – Sofia Morini) 3:33.19
3. Darija Klepikova, Alekszandra Kuznyecova, Alina Gajfutyidonova, Kira Manikinya – Darija Suruskinya, Kszenia Szorokina) 3:33.69
…6. Magyarország (Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett) 3:35.47 – országos csúcs, régi: 3:36.34, 2025
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)