Lovas Világjátékok: a magyarok nem jutottak tovább a díjlovaglás selejtezőjéből

A selejtező két napon át zajlott, Révész Pavlina kedden, az osztrák születésű, idéntől magyar színekben szereplő Diana Porsche szerdán mutatta be a kötelező elemeket tartalmazó programot. Utóbbi – Imhotep nyergében – közel állt hozzá, hogy a pénteki nagydíj specialban is a pályára lovagolhasson, a 91 fős mezőny utolsó versenyzőinél szorult ki az első harmincból, 33. lett. Eredménye 70.264 százalék volt, míg Révész – Jiodinus PP-vel – 87. lett, 59.255 százalékkal. Az utolsó továbbjutó 70.714 százalékot kapott.

Jármy Miklós csapatvezető az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a 70 százalék alapvetően elég szokott lenni a továbbjutáshoz, de ebben a mezőnyben Diana Porsche éppen lecsúszott erről. Révész Pavlina tapasztalatlanabb lóval versenyez, ráadásul ilyen szintű viadalon most indult először.

A szám pénteken folytatódik a legjobb harminc részvételével a nagydíj speciallal, a végeredmény pedig a szombati nagydíj kűrrel alakul majd ki, amelyben húsz ló és lovas szerepel.

Magyar versenyzők a későbbiekben lovastusában, lovastornában, díjugratásban (vadászugratás), fogathajtásban és para díjlovaglásban lesznek érdekeltek.