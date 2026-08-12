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Kozák Luca: Nem futottam rosszul, de tudom, hogy képes vagyok jobbra is

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.12. 20:22
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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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atlétikai Európa-bajnokság 2026 interjú Kozák Luca
A 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, Kozák Luca a 2022-es ezüstérme után másodszor jutott be az Európa-bajnoki döntőbe szabadtéren. A kedd esti 5. helye után elégedetten értékelte az eredményét.

Kedd estére megfordult a széljárás a birminghami Alexander Stadion célegyenesében, a masszív hátszél a 100 m gát döntőjére átfordult szembeszélbe. Kozák Luca 12.83-mal megnyerte az elődöntőjét (–1.2), majd másfél órával később 12.84-et futva (–0.8) csupán 11 század választotta el a dobogótól. 

„Az összes sprinteredményből látszik, hogy masszív szembeszelek voltak – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. – Ez az Európa-bajnokság most nem arról szólt, hogy mindenki a legjobb idejét éri el, a helyezésen volt a hangsúly. Azzal, hogy Ditaji Kambundji a nyáron lesérült és sokáig nem versenyzett, megnyílt az esély a bronzéremre.

A papírforma érvényesült azzal, hogy Pia Skrzyszowska és Nadine Visser ment az aranyért. Volt olyan forgatókönyv, hogy én leszek a harmadik, valahová a 3–6. helyre helyeztem el magam. A rajtom nem volt rossz, mégis lassúnak tűnhetett, mert mellettem a brit Marcia Sey élete rajtját produkálta. A vége nagyon rendben volt, nekem sikerült az egyik legjobban. Nem futottam rosszul, de tudom, hogy képes vagyok jobbra is.”

A 30 éves gátfutó élete egyik legjobb szezonját teljesíti, amiben 12.59-re (egy tizeddel) javította az országos csúcsát. 2025-ben nem jött ki úgy a lépés, mint ahogyan az edzések minőségéből következett volna, de érezte, hogy jó úton jár. Már a fedett pályás világbajnokságon 7.88-ra javította a 60 m gátas legjobbját, ahogyan a 4x100-as váltóval Botswanában teljesített váltó-vb is jót tett az önbizalmának. Szombat délelőtt pont a Gaboronéban elért 43.32-es rekordot szeretné társaival túlszárnyalni.

„Jó erőkből áll a váltó, ha minden összejön és jól futunk, akkor képesek lehetünk bejutni a döntőbe” – bizakodik Kozák Luca.

 

atlétikai Európa-bajnokság 2026 interjú Kozák Luca
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