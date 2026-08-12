Európai Szuperkupa: csereként gólpassz Dembélétől, PSG–Aston Villa 2–1

EURÓPAI SZUPERKUPA

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ASTON VILLA (angol) 2–1 (1–1)

Salzburg, Red Bull Aréna. Vezeti: Artan (szomáliai)

Paris Saint-Germain: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (L. Hernández, 75.) – Zaire-Emery, Vitinha, J. Neves (F. Ruiz, 75.) – Akliouche (O. Dembélé, a szünetben), D. Doué, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, P. Torres (Mings, 79.), Maatsen – B. Kamara (Bogarde, 72.), J. Gomes (Barkley, 79.) – McGinn (Alysson, 73.), Hemmings, Buendía – Madjo (Abraham, 72.). Vezetőedző: Unai Emery

Gólszerző: Kvarachelia (21.), Doué (62.), ill. Madjo (45.)