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Európai Szuperkupa: Paris Saint-Germain–Aston Villa 2–1

Európai Szuperkupa: csereként gólpassz Dembélétől, PSG–Aston Villa 2–1

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.12. 20:50
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Bealudt az Aston Villa védelme, Desiré Doué nem volt lesen (Fotó: Getty Images)
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európai Szuperkupa Paris Saint-Germain Aston Villa
Az európai Szuperkupa-mérkőzéssel rajtol el igazán a 2026–2027-es idénye a nemzetközi klubfutballnak: a címvédő Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligája győzteseként az Európa-ligát megnyerő Aston Villával találkozik Salzburgban. Kövessék élőben nálunk az összecsapás alakulását, percről-percre!

EURÓPAI SZUPERKUPA
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ASTON VILLA (angol) 2–1 (1–1)
Salzburg, Red Bull Aréna. Vezeti: Artan (szomáliai)
Paris Saint-Germain: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (L. Hernández, 75.) – Zaire-Emery, Vitinha, J. Neves (F. Ruiz, 75.) – Akliouche (O. Dembélé, a szünetben), D. Doué, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, P. Torres (Mings, 79.), Maatsen – B. Kamara (Bogarde, 72.), J. Gomes (Barkley, 79.) – McGinn (Alysson, 73.), Hemmings, Buendía – Madjo (Abraham, 72.). Vezetőedző: Unai Emery
Gólszerző: Kvarachelia (21.), Doué (62.), ill. Madjo (45.)

 

európai Szuperkupa Paris Saint-Germain Aston Villa
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