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Jackl Vivien negyedik lett 400 vegyesen a vizes Eb-n

R. P.R. P.
2026.08.12. 20:08
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Jackl Vivien (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Jackl Vivien úszás vizes Eb
Jackl Vivien a negyedik helyen végzett 400 vegyesen a vizes Európa-bajnokságon Saint-Denis-ben.

A pillangó résztáv végén Jackl az ötödik helyen fordult. Háton nagyon elhúzott a mezőnytől, és az első helyen kezdhette meg a mellúszást. Sajnos ez az úszásnem nem ment olyan jól, visszaesett, de még maradt esélye az éremre.

A befejező 100 méter gyors végén Jackl Vivien negyedikként érte el a falat.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
400 m vegyes
Eb: Ellen Walshe (Írország) 4:34.42
2. Amalie Smith (Nagy-Britannia) 4:35.12
3. Justina Anna Kozan (Lengyelország) 4:36.47
4. Jackl Vivien (Magyarország) 4:37.30.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna) 

 

Jackl Vivien úszás vizes Eb
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