Jackl Vivien negyedik lett 400 vegyesen a vizes Eb-n

A pillangó résztáv végén Jackl az ötödik helyen fordult. Háton nagyon elhúzott a mezőnytől, és az első helyen kezdhette meg a mellúszást. Sajnos ez az úszásnem nem ment olyan jól, visszaesett, de még maradt esélye az éremre.

A befejező 100 méter gyors végén Jackl Vivien negyedikként érte el a falat.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

400 m vegyes

Eb: Ellen Walshe (Írország) 4:34.42

2. Amalie Smith (Nagy-Britannia) 4:35.12

3. Justina Anna Kozan (Lengyelország) 4:36.47

4. Jackl Vivien (Magyarország) 4:37.30.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

A csütörtök esti program

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)

18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)

18.47: női 50 m pillangó, döntő

18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)

18.58: női 100 m mell, döntő

19.04: férfi 200 m mell, középdöntő

19.26: női 50 m hát, középdöntő

19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)

19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)

20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)

20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)