Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Európai Szuperkupa: Paris Saint-Germain–Aston Villa 2–1

Milák Kristóf megtörte a csendet: „Száz pillangón is hasonlót akarok alkotni”

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.12. 20:46
Milák Kristóf (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Címkék
úszás Milák Kristóf úszó Eb
Mint ismert, Milák Kristóf a harmadik helyen végzett a férfiak 100 méteres gyorsúszásának döntőjében a vizes Európa-bajnokságon Saint-Denis-ben, ráadásul 46.87-es idővel, új országos csúccsal. Kétszeres olimpiai bajnokunk hosszú idő után először nyilatkozott a sajtónak.

 

– Kós Hubert úgy adta át a helyét önnek a vegyes zónában, hogy megérkezett a friss 46-os százas gyorsúszónk. Honnan vette elő ezt a szenzációs időeredményt?
Nem számítottam ilyen jó eredményre – válaszolta Milák Kristóf. 

– Mégis menjünk bele kicsit ebbe a két napba és a száz gyorsba: az előfutamban és a középdöntőben egyaránt 47.9-et ment, erre jött egy nagy javulás a döntőben. És persze egy bronzérem. Ráadásul a szélső pályán. 
Kedd este azért még ott volt nekem az ötven pillangó döntője, ott is szedtem le az egyéni csúcsomból, vagyis jönnek le a századok abból is, meg jöttek le a száz gyorsból is. 

– De negyvenhéten belül úszni azért ennél többet jelent és takar, nem?
Mióta bejelentették, hogy minden ötvenes szám ott lesz az olimpiai programban, többen készülnek rá, ez nagyon sok embert feldobott, s ez látszik a mezőny erősségén is. Szerencsére nem mindegyik ötvenes úszó tud jól fordulni… Ennél többet nagyon nem tudok mondani, ez számomra egy felhozó év. Örültem a külső pályának a döntőben, úgy voltam vele, legalább nyugodt dolgom lesz. Az utolsó huszonöt méter azért csípett, de szerencsére csak sikerült abszolválni a távot. Talán ha az utolsó huszonöt méteren kicsivel több lélekjelenlétem van, akkor ennél talán még jobb időt is jöhettem volna – de azért annyira nem vagyok jó állapotban…

– Száz gyorson és ötven pillangón is faragott az egyéni csúcsából, várható hasonló „faragás” száz pillangón is?
Nem irreális mindez. Szeretnék valami száz gyorshoz hasonlót művelni száz pillangón is. 

– Mit jelent az, hogy felhozó év? A jövő évi hazai vizes világbajnokság és a Los Angeles-i olimpia van a fókuszban? Vagy annyira előre nem néz?
A felhozó év azt jelenti, hogy nulláról – valahová. 

– És jól halad e tekintetben?
Edzésmunka arányosan nagyon jól haladok. 

– Szeret már újra úszni?
No comment. 

AZ M4 SPORT INTERJÚJA

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Férfi 100 gyors, döntő
Európa-bajnok: 1. David Popovici (Románia) 46.56
2. Jegor Kornyev (Orosz csapat) 46.74
3. Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 46.87 – országos csúcs, régi: 47.44, Németh, 2026
…6. Németh Nándor (Magyarország) 47.47

 

úszás Milák Kristóf úszó Eb
Legfrissebb hírek

Sjöström sporttörténelmi aranya; világcsúcs női 50 méter háton

Úszás
1 órája

Országos csúccsal a hatodik helyen végzett a női 4x100 m-es gyorsváltó a vizes Eb-n

Úszás
2 órája

Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmes 800 m gyorson az Eb-n – videó

Úszás
2 órája

Jackl Vivien negyedik lett 400 vegyesen a vizes Eb-n

Úszás
2 órája

Milák és Kós bejutott a 100 pillangó döntőjébe a vizes Eb-n

Úszás
2 órája

Milák Kristóf országos csúccsal Európa-bajnoki bronzérmes 100 gyorson – videó

Úszás
3 órája

Kós Hubert Európa-bajnok 200 háton – videó

Úszás
3 órája

Úszó Eb: döntős a 4x100-as női gyorsváltó és Jackl Vivien is 400 vegyesen

Úszás
11 órája