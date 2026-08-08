A dél-koreai szövetség elnézést kért a bíróknak nyújtott szexmasszázs miatt

A KFA képviselője pénteken nyilvánosan beismerte, hogy legalább hét válogatott mérkőzés előtt látogatásokat szerveztek és fizettek külföldi bíróknak különböző szöuli masszázsszalonokba, ahol azok szexuális szolgáltatásokban is részesültek. Egy hatósági vizsgálat során 2011-es és 2012-es számlák és utalások kerültek elő, melyek egyértelműen bizonyítják ezt.

Az egyik esetben, 2012 februárjában a Kuvait elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt két japán asszisztenst vittek el egy masszázsszalonba, a másnapi mérkőzést 2–0-ra megnyerték a dél-koreaiak. Az ugyanakkor nem derült ki közvetlenül, hogy a KFA meccset befolyásoló döntéseket várt volna el a bíróktól.

A botrány egy másik kétes ügy nyomán pattant ki, miután a rendőrség csütörtökön házkutatást tartott a szövetségnél amiatt, hogy a KFA manipulálta a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hong Mjung Bo 2024-es kinevezését. Szakemberek már a kinevezés idején jelezték, hogy Hong elvileg nem ment át az előírt pályázati folyamaton, amikor 2024 júliusában másodszor is átvette a válogatott irányítását. Az 57 éves tréner nemcsak az idei, hanem a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kudarcot vallott, a csapat egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportkörből.