Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

A dél-koreai szövetség elnézést kért a bíróknak nyújtott szexmasszázs miatt

2026.08.08. 10:37
null
KFA elnézést kért (Fotó: Getty Images)
Címkék
dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea dél-koreai labdarúgás
A Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség (KFA) elnézést kért amiatt, hogy a szervezésében szexmasszázzsal kényeztették a külföldi játékvezetőket.

A KFA képviselője pénteken nyilvánosan beismerte, hogy legalább hét válogatott mérkőzés előtt látogatásokat szerveztek és fizettek külföldi bíróknak különböző szöuli masszázsszalonokba, ahol azok szexuális szolgáltatásokban is részesültek. Egy hatósági vizsgálat során 2011-es és 2012-es számlák és utalások kerültek elő, melyek egyértelműen bizonyítják ezt.

Az egyik esetben, 2012 februárjában a Kuvait elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt két japán asszisztenst vittek el egy masszázsszalonba, a másnapi mérkőzést 2–0-ra megnyerték a dél-koreaiak. Az ugyanakkor nem derült ki közvetlenül, hogy a KFA meccset befolyásoló döntéseket várt volna el a bíróktól.

A botrány egy másik kétes ügy nyomán pattant ki, miután a rendőrség csütörtökön házkutatást tartott a szövetségnél amiatt, hogy a KFA manipulálta a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hong Mjung Bo 2024-es kinevezését. Szakemberek már a kinevezés idején jelezték, hogy Hong elvileg nem ment át az előírt pályázati folyamaton, amikor 2024 júliusában másodszor is átvette a válogatott irányítását. Az 57 éves tréner nemcsak az idei, hanem a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kudarcot vallott, a csapat egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportkörből.

 

dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea dél-koreai labdarúgás
Legfrissebb hírek

Vb 2026: rendőrségi razzia a dél-koreai szövetségnél a korábbi kapitány kinevezése miatt

Foci vb 2026
2026.08.06. 19:04

Foghíjas kerettel utazott Dél-Koreába a Bayern München

Német labdarúgás
2026.08.02. 15:46

Vb 2026: pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a dél-koreai szövetség

Foci vb 2026
2026.07.24. 13:21

Vb 2026: lemondott a dél-koreai szövetség elnöke

Foci vb 2026
2026.07.06. 09:58

Dél-Korea: elmenekült hazájából a volt szövetségi kapitány

Foci vb 2026
2026.07.04. 09:24

Vb 2026: halálosan megfenyegették a lemondott dél-koreai kapitányt

Foci vb 2026
2026.06.29. 14:27

A kiesés után távozik a dél-koreai szövetségi kapitány

Foci vb 2026
2026.06.28. 21:13

Már nem Hong Mjung Bo a dél-koreai kapitány

Foci vb 2026
2026.06.28. 20:29