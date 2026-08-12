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NBA: rekordösszegért kelt el a Los Angeles Lakers – hivatalos

2026.08.12. 19:01
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Fotó: Getty Images
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tulajdonosváltás NBA Los Angeles Lakers
Ligarekordot jelentő tizenkét milliárd dollárért kelt el az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Los Angeles Lakers.

A kaliforniai klub új tulajdonosa Joshua Kushner és Bob Iger, előbbi Jared Kushnernek, Donald Trump amerikai elnök vejének a testvére, míg utóbbi korábban a Disney médiakonszern vezetője volt. Joshua Kushnernek a közelmúltban egy kétes ügyben is felmerült a neve, mivel ő lett volna annak a húszmilliárd dollár alaptőkéjű befektető cégnek a vezetője, amely Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) javaslata alapján részt vett volna a jövőbeli világbajnokságok rendezésében. Az ötlet a nemzetközi tiltakozás nyomán végül megbukott.

A Lakers tavaly akkori csúcsot jelentő tízmilliárd dollárért cserélt gazdát: a milliárdos Mark Walter váltotta többségi tulajdonosként a Buss családot, amely 1979 óta irányította 18-szoros bajnok klubot.

 

tulajdonosváltás NBA Los Angeles Lakers
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