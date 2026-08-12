Milák és Kós bejutott a 100 pillangó döntőjébe a vizes Eb-n
Mindkét magyar úszó az első futamban kapott helyet. Milák Kristóf 50.50-et úszott és ezzel megnyerte a futamot, míg Kós Hubert a második helyen ért célba 51.05-tel, ezzel a másik futam eredményeitől függetlenül biztosították a helyüket a döntőben.
Összesítésben a svájci Noe Ponti volt a legjobb, Milák a második legjobb idővel jutott tovább.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Férfi 100 pillangó, középdöntő
1. Noe Ponti (Svájc) 50.21
2. Milák Kristóf (Magyarország) 50.50
3. Maxime Grousset (Franciaország) 50.78
4. Kós Hubert (Magyarország) 51.05
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)