Milák és Kós bejutott a 100 pillangó döntőjébe a vizes Eb-n

Mindkét magyar úszó az első futamban kapott helyet. Milák Kristóf 50.50-et úszott és ezzel megnyerte a futamot, míg Kós Hubert a második helyen ért célba 51.05-tel, ezzel a másik futam eredményeitől függetlenül biztosították a helyüket a döntőben.

Összesítésben a svájci Noe Ponti volt a legjobb, Milák a második legjobb idővel jutott tovább.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

Férfi 100 pillangó, középdöntő

1. Noe Ponti (Svájc) 50.21

2. Milák Kristóf (Magyarország) 50.50

3. Maxime Grousset (Franciaország) 50.78

4. Kós Hubert (Magyarország) 51.05

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

A csütörtök esti program

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)

18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)

18.47: női 50 m pillangó, döntő

18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)

18.58: női 100 m mell, döntő

19.04: férfi 200 m mell, középdöntő

19.26: női 50 m hát, középdöntő

19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)

19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)

20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)

20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)