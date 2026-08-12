Erste Liga: Újpesten kezdi az új idényt a címvédő Gyergyói HK

A magyar-román közös bajnokság honlapjának szerdai beszámolója szerint az első fordulóban a Debrecen az SC Csíkszeredát látja vendégül, míg a legutóbbi ezüstérmes Corona Brasov az újonc Háromszéki Ágyúsokat fogadja. A DVTK Jegesmedvék a Dunaújváros otthonában kezdi a szezont.

A FEHA19 és a Budapest Jégkorong Akadémia HC két nappal később, vasárnap mutatkozik be: a székesfehérváriak a Gyergyóval játszanak, az ob I aranyérmese pedig a Dunaújvárost fogadja.

A február 7-ig tartó alapszakaszban 180 mérkőzést játszanak, ugyanis minden csapat négyszer találkozik mindegyik ellenfelével.

„A menetrend egy olyan, több bajnokságot is érintő logisztikai-egyeztetési folyamat eredményeként állt össze, amelyben az osztrák központú ICEHL-ben versenyző kluboknak otthont adó csarnokok foglaltságát és a román liga programját is össze kellett hangolni” – olvasható a közleményben.

Az új idényben a megszokott péntek és vasárnap mellett kilenc alkalommal csütörtökönként is lesznek találkozók. Az első ilyen játéknap szeptember 24-én lesz, négy meccsel.

A két tavaszi döntős, vagyis a Gyergyói HK és a Brassó először október 4-én csap össze egymással.

Karácsonykor a hagyományokhoz híven „meccsdömping” lesz: december 26. és január 2. között mindegyik együttesre négy-négy mérkőzés vár majd.

A nyolccsapatos rájátszás március 12-én kezdődik, a párosítások a tabellán elért helyezések alapján alakulnak ki, ellenfélválasztás nélkül.

Az Erste Liga alapszakasza és a negyeddöntő között az elmúlt két évhez hasonlóan a magyarországi gárdák az ob I rájátszásában szerepelnek majd, a határon túli csapatok pedig a romániai kötelezettségeiknek tehetnek eleget. Az Erste Liga növekvő mérkőzésszáma miatt a magyar bajnokságban nem lesz negyeddöntő, csak elődöntő és döntő, a párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak.

Az Erste Liga mezőnye: Budapest Jégkorong Akadémia HC, Corona Brasov (romániai), Debreceni EAC, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, FEHA19, Gyergyói HK, Háromszéki Ágyúsok (romániai), SC Csíkszereda (romániai), Újpesti TE