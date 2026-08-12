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Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmes 800 m gyorson az Eb-n – videó

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.12. 20:19
Sárkány Zalán bronzérmes lett (Fotó: Reuters)
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úszás vizes Eb Rasovszky Kristóf Sárkány Zalán
A nap végén újabb magyar állhatott dobogóra Saint-Denis-ben: Sárkány Zalán országos rekorddal lett harmadik nyolcszáz gyorson. Rasovszky Kristóf a 8. lett.

Állt már Eb-dobogón két éve (kétszer is), ám az a belgrádi kontinensviadal egész más volt, mint a mostani – akkor az olimpia előtt többen kihagyták a versenyt, mások Párizs főpróbájaként kezelték.

Saint-Denis-ben viszont itt van mindenki, aki számít.

És itt, ebben a mezőnyben ért oda a dobogó harmadik fokára Sárkány Zalán 800 gyorson, az előfutam után egy újabb országos csúccsal (7:41.75).  S bár a kedd délelőtti első jelenése után azt mondta, ha úgy száll ki a medencéből, hogy kiúszott magából mindent, eredménytől és helyezéstől függetlenül elégedett lesz. De persze nem volt az a döntő után…

„Nem feltétlenül vagyok elégedett, ha az utolsó ötvenen meg tudom fogni a német srácot, és odaérek a második helyre, akkor talán azt mondanám, elégedett vagyok, így azért van bennem hiányérzet. De ez nem baj, mert talán éppen az ilyen hiányérzet segített és repített engem rövid pályán korábban – mondta el Sárkány Zalán. – Amúgy az idővel nagyjából elégedett vagyok, a 7.41-et az Európa-bajnokság előtt aláírtam volna, a keddi előfutam után viszont nem biztos. Jobban örültem volna egy kicsivel jobb időnek… Sajnos, kétszáz méter után elkezdett a vállam is vacakolni, nem volt tiszta ez az úszás, próbáltam nem figyelni a fájdalomra.”

De vajon ez már az oly nagyon várt áttörés? Ez vajon már az a kategória, az a szint, hogy Sárkány Zalán is elmondhatja, nem „csak” huszonötös medencében képes jó eredményre?

„Két éve voltam már bronzérmes, igaz, nem ilyen mezőnyben, s nem olimpiai bajnokot vertem meg, úgyhogy igen, mindenféleképpen egy kisebb, vagy éppen nagyobb lépés előre. A kisebb vagy nagyobb jelző nap- és kedvfüggő, amilyen napom, hangulatom lesz, az dönti el, milyen lépés ez. De lépés annak érdekében, hogy az olimpián majd a csúcsformát tudjam hozni. Egyelőre még az egyik szemem sír, a másik nevet, csütörtöktől viszont ezt a felemás érzést elteszem, és csak az ezerötszáz gyorsra koncentrálok” – nyilatkozta Sárkány Zalán.  

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
800 m gyors
Eb: Johannes Liebmann (Németország) 7:37.59 – Európa-csúcs, régi: 7:37.94, Liebmann, 2026
2. Sven Schwarz (Németország) 7:41.16
3. Sárkány Zalán (Magyarország, k: Balaton ÚK Veszprém, e: Szokolai László) 7:41.75 – országos csúcs, régi: 7:42.34, Sárkány, 2026
…8. Rasovszky Kristóf (Magyarország) 7:51.41.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna) 

 

úszás vizes Eb Rasovszky Kristóf Sárkány Zalán
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