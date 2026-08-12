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Fejlemények várhatók Gruber Zsombor átigazolásának ügyében

B. L.B. L.
2026.08.12. 19:25
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Gruber Zsombor ügyében hamarosan változás állhat be (Fotó: Árvai Károly)
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FTC NS-infó magyar átigazolás Gruber Zsombor Ferencváros
Lapunk megkérdezte Borbély Balázstól, a Górnik Zabrze elleni El-visszavágóra készülő FTC vezetőedzőjétől többek között azt is, mit lehet tudni az otthon maradó Gruber Zsomborról, akinek esetleges távozásáról számos sajtóhír látott napvilágot az elmúlt napokban.

  

Noha a Ferencváros vezetőedzője nem mondott semmit, ujjával Hajnal Tamásra mutatott, a klub sportigazgatója pedig elmosolyodott – beszédes jelenet volt. 

Lapunk – a Csakfocihoz hasonlóan – úgy tudja, ha a válogatott támadó eligazol, nem Magyarországon folytatja pályafutását, és vele kapcsolatban már csütörtökön lehetnek fejlemények.

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Naby Keita és Nagy Ádám is bevethető a Fradiban a csütörtöki Európa-liga-visszavágón, amely az egész idény szempontjából kulcsfontosságú lehet.

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Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek:
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, OFI Kréta – Görögország), Elton Acolatse (holland), Gruber Zsombor

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
Csütörtök, 19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 0–1

FTC NS-infó magyar átigazolás Gruber Zsombor Ferencváros
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