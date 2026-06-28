Már nem Hong Mjung Bo a dél-koreai kapitány

Dél-Korea nem tartozott a titkos favoritok közé az észak-amerikai világbajnokságon, ám a továbbjutás a minimális elvárások között szerepelt vele szemben Mexikó, Dél-Afrika és Csehország mellől – ehhez képest Szon Hung Min és társai Csehország nyögvenyelős legyőzése után a következő két meccsüket 1–0-ra elveszítették, és a csoport harmadik helyén végezve lemaradtak a legjobb 32 mezőnyéről.

Dél-Koreában a kiesés után az ország elnöke, Li Dzse Mjung sportminisztériumi vizsgálatot sürgetett a történtek felderítésére, és az országban több étterem, vegyesbolt és egyéb üzlet bejárati ajtaján jelentek meg a feliratok, amelyek azt hirdették, hogy Hong Mjung Bo szövetségi kapitány belépését megtiltották az üzlethelyiségbe a tulajdonosok.

Ilyen előzmények után pedig a játékosként 1990 és 2002 között négy vb-n szereplő korábbi kitűnő védő vasárnap magyar idő szerint kora este sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem marad tovább hazája válogatottjának a szövetségi kapitánya.

„Nem volt könnyű döntés két éve, hogy elvállaljam a feladatot, de amióta megtettem, úgy végeztem a dolgom, hogy vállaljam minden döntésemért a felelősséget. Most is ezt teszem” – fogalmazott az 57 éves tréner, aki 12 éve már volt egyszer szövetségi kapitánya a dél-koreai válogatottnak, a 2014-es vb-n azonban úgyszintén nem sikerült továbbjutnia a csapattal a csoportból, és a csoportkör után akkor is lemondott.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Mexikó 3 3 – – 6–0 +6 9 2. Dél-Afrika 3 1 1 1 2–3 –1 4 3. Dél-Korea 3 1 – 2 2–3 –1 3 4. Csehország 3 – 1 2 2–6 –4 1

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Cso Hjon Vu (Ulszan), 1 Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)

Védők: 23 Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), 14 Cso Vi Dzse (Csonbuk Motors), 2 I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), 13 I Te Szok (Austria Wien – Ausztria), 4 Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), 15 Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen), 5 Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), 16 Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), 22 Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia)

Középpályások: 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 6 Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), 26 I Dong Gjong (Ulszan), 10 I Dzse Szung (Mainz – Németország), 19 I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 I Ki Hjuk (Kangvon FC), 20 Jang Hjun Dzsun (Celtic FC – Skócia), 24 Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), 25 Om Dzsi Szung (Swansea City – Wales), 17 Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), 8 Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia)

Támadók: 9 Cso Ku Szung (FC Midtylland – Dánia), 18 O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), 7 Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo