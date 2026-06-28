Már nem Hong Mjung Bo a dél-koreai kapitány
Dél-Korea nem tartozott a titkos favoritok közé az észak-amerikai világbajnokságon, ám a továbbjutás a minimális elvárások között szerepelt vele szemben Mexikó, Dél-Afrika és Csehország mellől – ehhez képest Szon Hung Min és társai Csehország nyögvenyelős legyőzése után a következő két meccsüket 1–0-ra elveszítették, és a csoport harmadik helyén végezve lemaradtak a legjobb 32 mezőnyéről.
Dél-Koreában a kiesés után az ország elnöke, Li Dzse Mjung sportminisztériumi vizsgálatot sürgetett a történtek felderítésére, és az országban több étterem, vegyesbolt és egyéb üzlet bejárati ajtaján jelentek meg a feliratok, amelyek azt hirdették, hogy Hong Mjung Bo szövetségi kapitány belépését megtiltották az üzlethelyiségbe a tulajdonosok.
Ilyen előzmények után pedig a játékosként 1990 és 2002 között négy vb-n szereplő korábbi kitűnő védő vasárnap magyar idő szerint kora este sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem marad tovább hazája válogatottjának a szövetségi kapitánya.
„Nem volt könnyű döntés két éve, hogy elvállaljam a feladatot, de amióta megtettem, úgy végeztem a dolgom, hogy vállaljam minden döntésemért a felelősséget. Most is ezt teszem” – fogalmazott az 57 éves tréner, aki 12 éve már volt egyszer szövetségi kapitánya a dél-koreai válogatottnak, a 2014-es vb-n azonban úgyszintén nem sikerült továbbjutnia a csapattal a csoportból, és a csoportkör után akkor is lemondott.
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Mexikó
3
3
–
–
6–0
+6
9
|2. Dél-Afrika
3
1
1
1
2–3
–1
4
|3. Dél-Korea
3
1
–
2
2–3
–1
3
|4. Csehország
3
–
1
2
2–6
–4
1
A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Cso Hjon Vu (Ulszan), 1 Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)
Védők: 23 Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), 14 Cso Vi Dzse (Csonbuk Motors), 2 I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), 13 I Te Szok (Austria Wien – Ausztria), 4 Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), 15 Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen), 5 Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), 16 Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), 22 Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia)
Középpályások: 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 6 Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), 26 I Dong Gjong (Ulszan), 10 I Dzse Szung (Mainz – Németország), 19 I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 I Ki Hjuk (Kangvon FC), 20 Jang Hjun Dzsun (Celtic FC – Skócia), 24 Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), 25 Om Dzsi Szung (Swansea City – Wales), 17 Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), 8 Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia)
Támadók: 9 Cso Ku Szung (FC Midtylland – Dánia), 18 O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), 7 Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo