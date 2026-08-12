Sjöström sporttörténelmi aranya; világcsúcs női 50 méter háton

A svéd klasszis az 50 méter pillangón aratott győzelmével a 18. aranyérmét szerezte az Európa-bajnokságok történetében, és ezzel beérte a német Franziska van Almsickot.

Sara Curtis 26.63 másodperccel világcsúcsot úszott 50 méter háton.

Az olasz úszó a szám szerdai középdöntőjében a második futamban szerepelt, és Kaylee McKeown 26.86-os idejét adta át a múltnak. Az ausztrál versenyző az eddig érvényes rekordot 2023. október 20-án Budapesten úszta.

Ez volt az első világcsúcs a párizsi kontinensviadalon.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

100 m mell

Eb: Angharad Evans (Nagy-Britannia) 1:04.87

2. Mona McSharry (Írország) 1:05.41

3. Benedetta Pilato (Olaszország) 1:05.89

50 m pillangó

Eb: Sarah Sjöström (Svédország) 25.05

2. Roos Vanotterdijk (Belgium) 25.12

3. Sara Junevik (Svédország) 25.51