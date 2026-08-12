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Sjöström sporttörténelmi aranya; világcsúcs női 50 méter háton

2026.08.12. 20:50
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Sarah Sjöström (Fotó: Getty Images)
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úszás Sara Curtis vizes Eb Sarah Sjöström
A svéd Sarah Sjöström az 50 méter pillangón aratott győzelmével a 18. aranyérmét szerezte az Európa-bajnokságok történetében, míg Kós Hubert 200 méteres hátúszásban nyert aranyérmet szerdán Saint-Denis-ben a kontinensviadalon.

A svéd klasszis az 50 méter pillangón aratott győzelmével a 18. aranyérmét szerezte az Európa-bajnokságok történetében, és ezzel beérte a német Franziska van Almsickot.

Sara Curtis 26.63 másodperccel világcsúcsot úszott 50 méter háton.

Az olasz úszó a szám szerdai középdöntőjében a második futamban szerepelt, és Kaylee McKeown 26.86-os idejét adta át a múltnak. Az ausztrál versenyző az eddig érvényes rekordot 2023. október 20-án Budapesten úszta.

Ez volt az első világcsúcs a párizsi kontinensviadalon.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
100 m mell
Eb: Angharad Evans (Nagy-Britannia) 1:04.87
2. Mona McSharry (Írország) 1:05.41
3. Benedetta Pilato (Olaszország) 1:05.89

50 m pillangó
Eb: Sarah Sjöström (Svédország) 25.05
2. Roos Vanotterdijk (Belgium) 25.12
3. Sara Junevik (Svédország) 25.51

 

úszás Sara Curtis vizes Eb Sarah Sjöström
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