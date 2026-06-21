Vb 2026: Dalíhoz és Michelangelóhoz hasonlította Yamalt a spanyol kapitány

A szövetségi kapitány a Zöld-foki-szigetek elleni, számukra csalódást keltő 0–0-s döntetlen után, illetve a vasárnap (ma) magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Szaúd-Arábia elleni csoportmeccs előtt azt mondta: csapata lelkes, a kritikának pedig jótékony, motiváló hatása van a játékosaira. A premieren elért gól nélküli eredmény nem vette kedvüket, továbbra is buzog bennük a versenyszellem és a győzni akarás – tette hozzá a tréner.
Luis de la Fuente az újságíróktól leginkább Lamine Yamalra vonatkozó kérdéseket kapott, aki az áprilisi sérülését követően még mindig nincs százszázalékos állapotban. A 18 éves korára az FC Barcelonában és a nemzeti együttesben egyaránt alapembernek számító szélső a spanyolok első vb-meccsén a második félidő közepén szállt be a játékba, és bár állapota azóta javult, még mindig nem képes teljes mérkőzést a pályán tölteni. Erre a héten az érintett játékos és a kapitány is tett már utalást.
A szakember ezt a szombati sajtótájékoztatón annyival egészített ki, hogy várhatóan „55, 58 vagy 63” percet tölt majd a pályán, de azt továbbra sem árulta el, hogy a kezdőcsapatban, esetleg ismét csereként számít-e a játékára. Hozzátette: a legfontosabb most, hogy egyáltalán visszatért, újra pályára lehetett küldeni, és nagy vágyat érez ugyan Yamalon arra vonatkozóan, hogy valami „nagy dolgot hajtson végre a vb-n”, a játékperceit tekintve az egészségét helyezik előtérbe.
„Egy kivételesen érett fiatalember, aki teljes nyugalommal kezeli a helyzetet, ami nagy erény. Nekünk hagyni kell, hogy folytassa az útját. Az olyan képességű futballisták, mint ő, zsenik. Zseni, mint Dalí vagy Michelangelo. Akik jól érzik magukat extrém helyzetekben, és ami számunkra különleges, az számukra természetes” – mondta a spanyol tréner.
Yamalt a szaúdiak görög szövetségi kapitánya, Jorgosz Donisz is dicsérte, úgy fogalmazott: „Talán a világ legnagyobb tehetsége.”
„Ő az, aki a Barcelonában leginkább képes Messit megidézni, az életkorát és játékának minőségét tekintve. De ami a legjobban kiemeli, az az érettsége, minden pillanatban tudja, mit kell tennie a pályán” – mondta a szakember.
A két válogatott egymás elleni mérkőzéséről, saját csapata esélyeiről úgy fogalmazott: „a futballban bizony vannak csodák”, mint az már gyakran megtörtént, és láthattunk favoritokat esélytelenebb riválissal szemben elbukni. Azt viszont hozzátette, hogy ezek a váratlan eredmények nagyon kis százalékot érnek el.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
|0–0
|Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Szaúd-Arábia–Uruguay
|1–1
|Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Uruguay–Zöld-foki-szigetek
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion
|Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Uruguay–Spanyolország
|X–X
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szaúd-Arábia
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|1. Uruguay
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|3. Spanyolország
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|3. Zöld-foki-szigetek
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1