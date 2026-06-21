Vb 2026: Dalíhoz és Michelangelóhoz hasonlította Yamalt a spanyol kapitány

A szövetségi kapitány a Zöld-foki-szigetek elleni, számukra csalódást keltő 0–0-s döntetlen után, illetve a vasárnap (ma) magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Szaúd-Arábia elleni csoportmeccs előtt azt mondta: csapata lelkes, a kritikának pedig jótékony, motiváló hatása van a játékosaira. A premieren elért gól nélküli eredmény nem vette kedvüket, továbbra is buzog bennük a versenyszellem és a győzni akarás – tette hozzá a tréner.

Luis de la Fuente az újságíróktól leginkább Lamine Yamalra vonatkozó kérdéseket kapott, aki az áprilisi sérülését követően még mindig nincs százszázalékos állapotban. A 18 éves korára az FC Barcelonában és a nemzeti együttesben egyaránt alapembernek számító szélső a spanyolok első vb-meccsén a második félidő közepén szállt be a játékba, és bár állapota azóta javult, még mindig nem képes teljes mérkőzést a pályán tölteni. Erre a héten az érintett játékos és a kapitány is tett már utalást.

A szakember ezt a szombati sajtótájékoztatón annyival egészített ki, hogy várhatóan „55, 58 vagy 63” percet tölt majd a pályán, de azt továbbra sem árulta el, hogy a kezdőcsapatban, esetleg ismét csereként számít-e a játékára. Hozzátette: a legfontosabb most, hogy egyáltalán visszatért, újra pályára lehetett küldeni, és nagy vágyat érez ugyan Yamalon arra vonatkozóan, hogy valami „nagy dolgot hajtson végre a vb-n”, a játékperceit tekintve az egészségét helyezik előtérbe.