Nemzeti Sportrádió

Halász Bence: Úgy éreztem, hogy táncolok a körben

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.11. 22:56
Halász Bence (középen) az első dobásával bebiztosította magát (Fotó: Getty Images)
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atlétikai Eb atlétika Halász Bence kalapácsvetés
Ahogy beszámoltunk róla, Halász Bence 84.25-ös dobásával megnyerte a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a férfi kalapcsvetést. A friss kontinensbajnok a győzelem után értékelt.
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Minden idők tizedik legjobb kalapácsvetője lett az elképesztő dobásával a magyar sportoló. Szabados Ármin nyolcadik helyen zárt.

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A világ idei legjobb dobása a 29 éves Halász számára meghozta a birminghami Eb első magyar érmét, sőt, első magyar aranyérmét.

– Halász Bence minden idők tizedik legjobbja az örökranglistán. Mit jelent önnek ezt hallani?
Mindenképp nagyon jó dolog. Ez pontosan olyan, mint amikor valakiről azt mondják, hogy benne van a tíz legjobb jobbhátvédben, ad egy tekintélyt az emberek szemében. Nagyon kellemes érzés.

– Egy kalapácsvető versenyen lehet-e azt mondani, hogy valaki kontroll alatt tartja a versenyt?
Úgy érzem, az első dobásommal tényleg bebiztosítottam magam. Viszont nem lehet azt mondani, hogy valaki kontroll alatt tart egy versenyt, pláne ilyen ellenfelekkel szemben nem. Rengeteg riválisomban benne volt a 81 méter, bármikor dobhattak volna ilyet. Ha az ember nem figyel, egyből kiéneklik a sajtot a szájából. Ha ott maradok a 80.96-nál, most nem ilyen boldogan beszélgetnénk.

– Mi játszódott le önben, amikor látta, hogy az ellenfelei rengetegszer a hálóba bombázták a kalapácsot?
– A sok rontás abból következett, hogy mindenkinek induláskor elcsúszott a jobb lába. Nekem is egy ilyen dobásom volt, a második. Ezt leszámítva úgy éreztem, hogy táncolok a körben. Pont azért, amit annyira utálnak az emberek. Ne higgyék azt, hogy szeretek december huszonnegyedikén, vagy a februári negyven centis hóban vagy a nyári negyven fokban kimenni edzeni, de ez az ára a 84 méternek. Bármilyen nehézség van, megcsinálom a dobást, az erősségem, hogy mindenkinél jobban tudok alkalmazkodni.

atlétikai Eb atlétika Halász Bence kalapácsvetés
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