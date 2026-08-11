Halász Bence: Úgy éreztem, hogy táncolok a körben

– Halász Bence minden idők tizedik legjobbja az örökranglistán. Mit jelent önnek ezt hallani?

– Mindenképp nagyon jó dolog. Ez pontosan olyan, mint amikor valakiről azt mondják, hogy benne van a tíz legjobb jobbhátvédben, ad egy tekintélyt az emberek szemében. Nagyon kellemes érzés.

– Egy kalapácsvető versenyen lehet-e azt mondani, hogy valaki kontroll alatt tartja a versenyt?

– Úgy érzem, az első dobásommal tényleg bebiztosítottam magam. Viszont nem lehet azt mondani, hogy valaki kontroll alatt tart egy versenyt, pláne ilyen ellenfelekkel szemben nem. Rengeteg riválisomban benne volt a 81 méter, bármikor dobhattak volna ilyet. Ha az ember nem figyel, egyből kiéneklik a sajtot a szájából. Ha ott maradok a 80.96-nál, most nem ilyen boldogan beszélgetnénk.

– Mi játszódott le önben, amikor látta, hogy az ellenfelei rengetegszer a hálóba bombázták a kalapácsot?

– A sok rontás abból következett, hogy mindenkinek induláskor elcsúszott a jobb lába. Nekem is egy ilyen dobásom volt, a második. Ezt leszámítva úgy éreztem, hogy táncolok a körben. Pont azért, amit annyira utálnak az emberek. Ne higgyék azt, hogy szeretek december huszonnegyedikén, vagy a februári negyven centis hóban vagy a nyári negyven fokban kimenni edzeni, de ez az ára a 84 méternek. Bármilyen nehézség van, megcsinálom a dobást, az erősségem, hogy mindenkinél jobban tudok alkalmazkodni.