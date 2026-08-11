Halász Bence megcsinálta! 84.25 méteres országos csúccsal Európa-bajnok!

Halász Bence és Szabados Ármin szemei előtt ott lebegett az éremszerzés lehetősége a férfi kalapácsvetés döntőjében. Közülük a 29. születésnapját nemrég ünneplő, nyolcadik „világversenyes” érmére készülő Halásznak a legfényesebbre is nagy esélye volt. 2014 óta nem volt szabadtéri Európa-bajnoka a magyar atlétikának, akkor pont nagy elődje, Pars Krisztián ért fel másodszor is a kontinens csúcsára.

A magabiztossággal már a hétfői kvalifikációban sem volt gondjuk, Halász 79.58-cal, Szabados 77.08-cal biztosította a helyét a legjobb tizenkettőben. Olimpiai ezüstérmesünk már a bemelegítés közben felhívta magára a figyelmet, a háttérben éppen a súlylökést megnyerő Leonardo Fabbri tiszteletére szóló olasz himnusz hangjaira seprűt fogott a kezébe, és ő maga takarította le a dobókör felületét. A legnagyobb favoritok már a melegítő sorozatokban 80 méter fölé dobták a kalapácsot, ízelítőt adva, milyen színvonalú verseny vár ránk. Heten is nyolcvan pluszos egyénivel érkeztek Birminghambe, ami elképesztő nívót mutat.

Szabados és a francia Yann Chaussinand első két dobása a hálóban landolt, de az ukrán Mihajlo Kohan, a lengyel Pawel Fajdek és a német Merlin Hummel második kísérlete sem jutott túl a hálón. Mindenkin érződött, hogy ez jó lehetőség az éremszerzésre, izgultak a kalapácsvetők. Egyvalakit nem lehetett még egy hálóba ragadó kalapács miatti tízperces szünettel sem kizökkenteni, ő pedig nem volt más, mint Halász Bence: harmadikra 81.84-et dobott, amivel megerősítette az első helyét. Szabados 76.91-gyel iratkozott fel, ami elég volt neki a folytatáshoz, végül a 8. lett.

Halász 80.69-cel folytatta, majd Hummel 81.30-cal jelezte, hogy nincs ez még meg. Ám, mint azt fentebb írtuk, nem lehetett Halászt kizökkenteni, s ötödikre átszakadt a gát!

84.25 méter!

Új országos csúcs!

Hat centivel túldobta Annus Adrián 23 éven át élő rekordját, amivel minden idők tizedik legjobb kalapácsvetőjévé vált!

Nem mellesleg: Európa-bajnoki címet szerzett Birminghamben.

ATLÉTIKAI EB, BIRMINGHAM

Férfi kalapácsvetés

Európa-bajnok: Halász Bence (Magyarország) 84.25 m

2. Merlin Hummel (Németország) 81.30

3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 79.49

...8. Szabados Ármin (Magyarország) 76.91