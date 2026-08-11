NB II: Gróf Dávid a Diósgyőrnél folytatja pályafutását

Kedd este a DVTK hivatalos Facebook-oldalán előbb egy népszerű rajzfilmfigura, Johnny Bravo bukkant fel, és árulkodó volt, hogy a Cartoon Network csatornán a '90-es évek második felében futó sorozat főszereplője a szokásos nadrágja helyett egy 99-es számú rövidnadrágot viselt. Nem sokkal később aztán meg is jelent a hír, amit nem is volt nehéz kitalálni: a DVTK szerződtette a 37 éves kapust – a klub bejelentésében nem részletezi, hogy milyen hosszú időre kötötte magához a klub Grófot.

„Sok csapatban védtem, sok nagy csatát megéltem, bajnoki címeket is nyertem. Most egy új kihívás elé nézek, és a döntésemben nagy szerepet játszott az a tény, hogy tudom, hová érkeztem, milyen szenvedélyesek a diósgyőri ultrák. Számomra nagyon fontos az adrenalin, ilyen lelátó előtt tudom kihozni magamból a maximumot. Amikor fél éve vendégként játszottunk Diósgyőrben, akkor a meccs előtti éjszaka tűzijátékra ébredtünk a hotelben, de erre akkor sem bosszúságként gondoltam, hanem arra, hogy a szurkolók mennyire együtt élnek a csapattal, és ők is mindent megtesznek a sikerért, ami nagyon jó dolog – idézte Gróf Dávidot a klub hivatalos honlapján olvasható közlemény. – A pályán pedig szeretem, ha sokat vagyok játékban, szeretem lábbal megjátszani a labdát, és soha nem adom fel, amit még gyerekkoromból hozok magammal, majd nagy-britanniai évek csak megerősítették. Bármire képes vagyok azért, hogy a csapat sikeres legyen, mert a DVTK az élvonalba való, ezért minden áron nyerni akarunk. Megígérem, hogy a klub és a szurkolók iránti tiszteletből nem fogom már az első héten a címert csókolgatni a mezemen, ugyanakkor azt is megígérem, hogy mindent el fogok követni azért, hogy a DVTK sikeres legyen.”

„A 37 éves Gróf Dávid a Vasas utánpótlásából 2006-ban került Skóciába a Hibernianhoz, majd alacsonyabb osztályú angol és német csapatoknál folytatta, míg tíz év légiósélet után 2015-ben a másodosztályú Csakvárba tért haza és egy jól sikerült idényt követően a Honvédba igazolt. Itt aztán magyar bajnoki címet nyert a csapattal, Bernd Storck meghívta a válogatott keretébe, majd az FTC kapusa lett, ahol újabb bajnoki címet nyert, utána viszont Dibusz mögül az akkor NB II-es DVSC-hez került kölcsönbe, ahol 2021-ben másodosztályú bajnoki címet ünnepelhetett, s végleg a debreceniek játékosa lett. Aztán 2023 januárjában a görög Leviadikosz játékosa lett, ahonnan két év után, tavaly tavasszal került vissza a Ferencvároshoz. Itt újabb bajnoki címet nyert, az előző évben pedig a Magyar Kupát emelhette a magasba. Idén tavasszal a zöld-fehérek Európa-liga-szerepléséhez járult hozzá, hét alkalommal is ő védte a csapat kapuját a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban” – foglalta össze Gróf pályafutását a DVTK hivatalos honlapja, amely azzal zárja a rutinos kapus érkezéséről szóló beszámolóját, hogy az érintett megfelelt az orvosi vizsgálaton, aláírta új szerződését, és szerdán már új társaival készül. Arra a közlemény nem tért ki, hogy mennyi időre szól a szerződés.