Nemzeti Sportrádió

Tóth Anna mégsem indul a 100 gát elődöntőjében

2026.08.11. 18:31
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Mégsem vállalja az elődöntőt (Fotó: Getty Images)
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atlétikai Eb visszalépés Tóth Anna atlétika
Tóth Anna visszalépett a 100 méter gát keddi esti elődöntőjétől a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

A DVTK sprintere hétfőn az előfutamban 13.04 másodperces eredményével a 13. helyen végzett, három századdal elmaradva a továbbjutást jelentő 12. helytől. Kedd délelőtt azonban egy visszalépés miatt bekerült az elődöntőbe. Tóth – ahogy azt hétfői futása után elárulta – az elmúlt két hétben sérüléssel bajlódott, Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója pedig arról tájékoztatta az MTI-t, hogy kedd délután orvosokkal történt egyeztetést követően a versenyző a magyar szakmai stábbal közösen úgy döntött, hogy mégsem vállalja az elődöntőt, viszont a női 4x100 méteres váltóban később még futhat.

A 100 m gát elődöntőjében így egyedül Kozák Luca képviseli a magyar színeket, a második futamban, közép-európai idő szerint 21.02-kor rajtol.

 

atlétikai Eb visszalépés Tóth Anna atlétika
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