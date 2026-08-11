Kozák Luca ismét Európa élmezőnyében, Klekner Hanga, Enyingi Patrik és Molnár Attila is döntőbe jutott!

ISMÉT SŰRŰ NAPJA VOLT a magyar csapatnak Birminghamben, a mieink közül kedden összesen 13-an léptek pályára az Alexander Stadionban. A nap rögtön pozitív hírrel indult: a nyitó estén az elődöntőről csak három századdal lemaradó Tóth Anna egyik ellenfele sérülés miatt visszalépett. Ekkor még úgy tűnt, hogy a magyar versenyzőnek mégsem ért véget a 100 m gát az első körben. Azonban nem sokkal az esti program előtt a magyar sprinter is visszalépett, hasonló okból kifolyólag.

A délelőtti programban sajnos nem sok sikerélménye volt a mieinknek, mind a hat versenyzőnk – közte leggyorsabb sprinterünk, Illovszky Dominik – is kiesett.

Az igazán nagy nevű sportolóink este szerepeltek, úgyhogy mindezek alapján hiba lett volna kudarcként elkönyvelni ezt a napot. Az országos csúcstartó Klekner Hanga rúdugró-selejtezője szinte egyszerre vette kezdetét két kitűnő kalapácsvetőnk, Halász Bence és Szabados Ármin döntőjével. Mindkettőnek a szeme előtt ott lebegett az éremszerzés lehetősége, a legfényesebbre talán Halásznak volt csak reális esélye.

Ő viszont valóra váltotta az álmát, Zsivotzky Gyula (1962, Belgrád), Gécsek Tibor (1998, Budapest), Annus Adrián (2002, München) és Pars Krisztián (2012, Helsinki; 2024, Zürich) után az ötödik magyar kalapácsvető lett, aki felállhatott az Európa-bajnoki dobogó felső fokára. Az utolsó lépés a csúcsra nem is lehetett stílusosabb: az első sorozattól fogva vezette a versenyt, majd ötödikre átszakadt a gát! 84.25 méter, új országos csúcs! A döntőben 8. helyen végző Szabados Ármin edzőjének a 2003-ban felállított rekordját adta át hat centivel a múltnak. Ha ez nem lenne elég, minden idők 10. legjobb kalapácsvetőjévé vált!

Miközben a fiúk az érmekért csatáztak, a rúdugró Klekner Hanga kiharcolta pályafutása első döntőjét nagy világeseményen. Országos csúcstartónk a 425 centin elsőre, a 440-en másodikra átjutott, a sikeres ugrásai nagyon szépnek tűntek. A 450 centi ugyan nem lett meg, de mivel addig csak egyetlen hibája volt, ezért így is sikerrel járt, a 12. lett. Folytatás csütörtök este!

Enyingi Patrik az első körben a legjobb időt futotta 400 méteren, az elődöntőben kiegészült a mezőny a 12 erőnyerővel, köztük Molnár Attilával. Mindkét sprinterünk fantasztikus teljesítményt nyújtott, Molnár 44.60-nal, Enyingi 45.02-vel harcolta ki a helyét a szerda esti fináléban.

„A szezonban az volt a célom, hogy Eb-döntőt fussak – kezdte értékelését Enyingi Patrik. – A sérüléseim után ezt egyre távolibbnak éreztem, egész szezonban nem találtam a formát, a ritmust. Ez hétfőn aztán megfordult, nagyon nagy löketet adott az a 44-es futás, és nagyon élveztem ezt a mostanit. Éreztem, hogy kicsit fáradtabbak a lábaim, tudtam, hogy ahol hátszelem lesz, azt jobban megfutom, ott jobban elengedtem, ahol pedig szembeszél volt, jobban rádőltem. Aztán rákanyarodtunk az utolsó célegyenesre, és éreztem, hogy lőtávolon belül vannak a többiek, és kiadtam magamból, amit tudtam – szerencsére elég volt a döntőhöz és a nagy Q-hoz.”

Kozák Luca az idén egy teljes tizedet fejlődött, a 12.59-es egyéni csúccsal, a résztvevők közül a negyedik legjobb idei eredménnyel érkezett meg Angliába. Nagyjából másfél óra alatt dőlt el, hogy ez egy sikeres Európa-bajnokság lesz-e neki. Egy ilyen helyzetben sokat számíthat a rutin, ami szerencsére Eb-ezüstérmesünknek jócskán megvolt.

Kozák a 2. elődöntőben futhatott olyan társak körül, akik ellen előzetesen egy 12.7-tel kezdődő idő is elégnek tűnt az üdvösséghez. A legjobbkor került az első helyre, az utolsó centiméterére a futamnak, így 2022 után ismét bejutott a döntőbe. A fináléban az eleje a többieknek jobban sikerült, de nagyot küzdve bejött az 5. helyre.

„Nem rossz ez az eredmény, az elmúlt két év elég hullámzó volt. A szezon elején nagyon sokszor nagyon jól megcsináltam az elejét, most annyira nem, de a mi lett volna, ha és így, úgy, amúgy nem számít, ilyen a sport, nem lehet újrafutni a versenyt. Nagyon erős a női gát, visszaküzdöttem magam Európa közvetlen élmezőnyébe, a bronzérem lehetett volna még esetleg reális. Nagyon várom a váltót, szerdán pihenés, aztán már azon lesz a fókusz” – mondta Kozák Luca.

Az aranyéremről célfotó döntött a két legnagyobb név, Nadine Visser és Pia Skrzyszowska között, előbbi javára.

ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Selejtező. A magyarok eredményei. Férfiak. Diszkosz: 1. Mykolas Alekna (litván) 67.74, …26. Szikszai Róbert 55.54, …29. Huszák János 54.95 – nem jutottak be a döntőbe. Nők. Rúd: 1. Margot Chevrier (francia) 450, …12. Klekner Hanga 440 – bejutott a döntőbe

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m: 1. Toluwabori Akinola (ír) 10.39, …24. Illovszky Dominik 10.79 – nem jutott be az elődöntőbe. 110 m gát: 1. Milan Trajkovics (ciprusi) 13.50, …19. Eszes Dániel 14.18 – nem jutott be az elődöntőbe. 400 m gát: 1. Joshua Faulds (brit) 48.90, …20. Bánóczy Árpád 50.78, …22. Molnár Csaba 50.85 – nem jutottak be az elődöntőbe

Elődöntő. A magyarok eredmények. Férfiak. 400 m: 1. Muhammad Abdallah Kounta (francia) 44.38, 2. Molnár Attila 44.60, …6. Enyingi Patrik 45.02 – mindketten bejutottak a döntőbe. Nők. 100 m gát: 1. Pia Skrzyszowska (lengyel) 12.60, …5. Kozák Luca 12.83, – bejutott a döntőbe

Döntők. Férfiak. 100 m (-0.4). Európa-bajnok: Romell Glave (Nagy-Britannia) 10.09, 2. Jeremiah Azu (Nagy-Britannia) 10.16. 3. Owen Ansah (Németország) 10.19, 4. Afrifa (Hollandia) 10.22, 5. Kopec (Lengyelország) 10.29, 6. Ali (Olaszország) 10.34. Távol. Eb: Miltiadisz Tentoglu (Görögország) 844 (–1.1), 2. Simon Ehammer (Svájc) 829 (–2.7), 3. Bozsidar Szarabojukov (Bulgária) 826 (–1.7), 4. Baldé (Portugália) 818, 5. Boskovics (Szerbia) 808, 6. Enzoli (Olaszország) 804. Kalapács. Eb: Halász Bence (MAGYARORSZÁG, klubja: Szombathelyi Dobó SE, edzői: Németh László, Varga Balázs, Igaz Bálint, Németh Zsolt, Kiss Szilárd) 84.25 – országos csúcs, régi: 84.19, Annus Adrián, 2003, 2. Merlin Hummel (Németország) 81.30, 3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 79.49, 4. V. Myslyvchuk (Csehország) 79.42, 5. P. Fajdek (Lengyelország) 79.13, 6. S. Klose (Németország) 78.13, …8. Szabados Ármin 76.91. Nők. 5000 m. Eb: Nadia Battocletti (Olaszország) 15:37.84, 2. Marta García (Spanyolország) 15:39.98, 3. Micol Majori (Olaszország) 15:40.65, 4. S. Healy (Írország) 15:40.95, 5. H. Nuttall (Nagy-Britannia) 15:41.27, 6. M. Koster (Hollandia) 15:41.51. 100 m gát (-0.8). Eb: Nadine Visser (Hollandia) 12.67, 2. Pia Skrzyszowska (Lengyelország) 12.67, 3. Laeticia Bapté (Franciaország) 12.73, 4. Kambundji (Svájc) 12.73, 5. Kozák Luca (Magyarország) 12.84, 6. Alessandrini (Franciaország) 12.92

A SZERDAI PROGRAM

11.35: tízpróba, férfiak, 100 m (Gálpál Zsombor). 11.40: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport (Kerekes Dóra). 12.05: 400 m, nők, előfutamok. 12.20: tízpróba, férfiak, távolugrás (Gálpál Zsombor). 12.40: 200 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka). 13.00: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport. 13.20: 800 m, férfiak, elődöntő. 13.45: tízpróba, férfiak, súly (Gálpál Zsombor). 13.55: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 19.40: tízpróba, férfiak, magas (Gálpál Zsombor). 20.45: kalapács, nők, döntő. 20.55: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 21.20: 200 m, nők, elődöntő. 21.40: hármas, férfiak, selejtező. 21.50: 400 m, férfiak, döntő (Enyingi Patrik, Molnár Attila). 22.08: 400 m gát, nők, döntő. 22.22: tízpróba, férfiak, 400 m (Gálpál Zsombor). 22.47: 110 m gát, férfiak, döntő