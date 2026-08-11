Nemzeti Sportrádió

Videó: élje át újra Enyingi hihetetlen hajráját és Molnár magabiztos továbbjutását!

H. Á.H. Á.
2026.08.11. 22:33
Enyingi Patrik (balra) második lett az elődöntőjében, így ott lesz a fináléban (Fotó: Getty Images)
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atlétikai Eb Enyingi Patrik Molnár Attila atlétika
Mindkét magyar sprinter bejutott a férfi 400 méteres síkfutás döntőjébe a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Enyingi Patrik elképesztő hajrát bemutatva a hetedik helyről jött fel a továbbjutást érő másodikra, Molnár Attila pedig sokáig vezetve, a végén már kicsit kiengedve lett második. Nézze meg mindkettejük futamát videón!

ENYINGI PARÁDÉS HAJRÁJA

MOLNÁR NAGYSZERŰ FUTÁSA

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Férfi 400 m, az elődöntő végeredménye
1. Muhammad Kounta (francia) 44.38 mp
2. Molnár Attila 44.60
3. Jonas Phijffers (holland) 44.63
...6. Enyingi Patrik 45.02

 

atlétikai Eb Enyingi Patrik Molnár Attila atlétika
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