Videó: élje át újra Enyingi hihetetlen hajráját és Molnár magabiztos továbbjutását!

Mindkét magyar sprinter bejutott a férfi 400 méteres síkfutás döntőjébe a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Enyingi Patrik elképesztő hajrát bemutatva a hetedik helyről jött fel a továbbjutást érő másodikra, Molnár Attila pedig sokáig vezetve, a végén már kicsit kiengedve lett második. Nézze meg mindkettejük futamát videón!

ENYINGI PARÁDÉS HAJRÁJA MOLNÁR NAGYSZERŰ FUTÁSA ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Férfi 400 m, az elődöntő végeredménye

1. Muhammad Kounta (francia) 44.38 mp

2. Molnár Attila 44.60

3. Jonas Phijffers (holland) 44.63

...6. Enyingi Patrik 45.02