Videó: élje át újra Enyingi hihetetlen hajráját és Molnár magabiztos továbbjutását!
Mindkét magyar sprinter bejutott a férfi 400 méteres síkfutás döntőjébe a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Enyingi Patrik elképesztő hajrát bemutatva a hetedik helyről jött fel a továbbjutást érő másodikra, Molnár Attila pedig sokáig vezetve, a végén már kicsit kiengedve lett második. Nézze meg mindkettejük futamát videón!
ENYINGI PARÁDÉS HAJRÁJA
MOLNÁR NAGYSZERŰ FUTÁSA
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Férfi 400 m, az elődöntő végeredménye
1. Muhammad Kounta (francia) 44.38 mp
2. Molnár Attila 44.60
3. Jonas Phijffers (holland) 44.63
...6. Enyingi Patrik 45.02
Legfrissebb hírek