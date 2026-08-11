Vízilabda: az U20-asok kikaptak a horvátoktól az Eb-n

Az U20-as férfi vízilabda-válogatott kedd este

14–13-ra kikapott a horvátoktól

a várnai Európa-bajnokság A jelű kiemelt csoportjában.

Dabrowski Norbert együttese szerdán az olaszok ellen zárja a csoportja küzdelmeit. Az első két helyezett automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

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(Kiemelt kép forrása: EA)