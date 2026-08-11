Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: az U20-asok kikaptak a horvátoktól az Eb-n

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.08.11. 22:01
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Az U20-as férfi vízilabda-válogatott egy góllal kikapott a horvátoktól a korosztály várnai Eb-jén.

Az U20-as férfi vízilabda-válogatott kedd este

14–13-ra kikapott a horvátoktól

a várnai Európa-bajnokság A jelű kiemelt csoportjában.

Dabrowski Norbert együttese szerdán az olaszok ellen zárja a csoportja küzdelmeit. Az első két helyezett automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

Képfelirat

(Kiemelt kép forrása: EA)

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