Vízilabda: az U20-asok kikaptak a horvátoktól az Eb-n
Az U20-as férfi vízilabda-válogatott egy góllal kikapott a horvátoktól a korosztály várnai Eb-jén.
Az U20-as férfi vízilabda-válogatott kedd este
14–13-ra kikapott a horvátoktól
a várnai Európa-bajnokság A jelű kiemelt csoportjában.
Dabrowski Norbert együttese szerdán az olaszok ellen zárja a csoportja küzdelmeit. Az első két helyezett automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.
(Kiemelt kép forrása: EA)
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