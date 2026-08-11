Nemzeti Sportrádió

Milák Kristóf hatodik lett 50 méter pillangón; Németh Nándor országos csúcsot úszott

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.11. 18:46
Milák Kristóf (Fotó: Getty Images)
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úszás vizes Eb Milák Kristóf Szabó-Feltóthy Eszter
Milák Kristóf holtversenyben a hatodik helyet szerezte meg 50 méter pillangón a Franciaországban zajló vizes Európa-bajnokságon. Szabó-Feltóthy Eszter szintén hatodik lett 200 méter háton.

Hatodik és hatodik. 

Így indult a mieink számára a saint-denis-i úszó Európa-bajnokság második döntős napja.

Előbb Szabó-Feltóthy Eszter végzett hatodikként 200 háton, majd rögtön utána jött a férfi 50 pillangó fináléja, benne Milák Kristóffal és egy újabb hatodik hellyel.

Hogy Milák ezúttal sem nyilatkozott, már senkiben semmiféle meglepődést sem keltett, Szabó-Feltóthy viszont kompakt kis monológgal értékelte a döntőjét, de leginkább az elmúlt szezonját:

„Jó kis évem volt, sokszor úsztam nagyon jól, most már szeretnék ennyi év után, hogy ott vagyok a döntőkben, tényező lenni. A hatodik helyre mondhatjuk, hogy tényező, csak ha mindig csak azt hozom, szeretnék valami jobbat… Szeretném ennél jobban pozicionálni magam, hogy meglegyen végre az áttörés, hogy mondjuk sikerüljön a döntőben egyéni csúcsot úszni, vagy ha arra van szükség, akkor a középdöntőben. Nem úszom rossz időket, jó úton haladok, sokkal jobban teljesítettem idén, mint tavaly. Az volt a célom erre a szezonra, hogy visszatérjek, és ez már márciusban sikerült, már akkor jobbat úsztam, mint előtte évben. Szeretném fenntartani ezt a fejlődést, s nem csak a stabilitást, és szeretnék néha meglepetést is okozni.”

Férfi száz gyorson jött egy újabb csúcs, mégpedig egy magyar rekord. És aki „elkövette”, az Németh Nándor – Milák Kristóf 2022-os idejét (47.47) írta felül (47.44). Ezzel a negyedik idővel jutott be a szerda esti döntőbe, ahol ott lesz Milák is, övé a hetedik legjobb idő volt kedden (47.97).

„Elég régóta üldöztem már ezt a rekordot – mondta Németh Nándor. – Délelőtt kicsit megijedtem, mondhattam mentségként, hogy első úszás, meg reggeli úszás, de felesleges kifogásokat keresni. Jobban szoktak esni az első úszások, de ebből a másodikból meg azt szűrhetem le, nem baj, ha nem esnek jól. A második fele volt a jó, erre készültünk, ez egy jól összerakott úszás volt. Ez a második legjobb ötvenem, 2021-ben úsztam a legjobbat, azóta csak rosszabbakat. Szerdán még jobbra kell kezdeni, és ugyanígy befejezni.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Férfi 50 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Jegor Kornyejev (Oroszország) 22.52
2. Maxime Grousset (Franciaország) 22.54
3. Grigorij Pekarszkij (Fehéroroszország) 22.68
...6. Milák Kristóf 22.84

Női 200 m hát, döntő
Európa-bajnok: Katie Shanahan (Nagy-Britannia) 2:06.13
2. Camila Rebelo (Portugália) 2:07.62
3. Pauline Mahieu (Franciaország) 2:08.63
...6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:09.96

Férfi 100 m gyors, a középdöntő végeredménye
1. David Popovici (román) 46.72
2. Luca Hoek le Guenedal (spanyol) 47.26
3. Jegor Kornyejev (orosz) 47.27
4. Németh Nándor 47.44
...7. Milák Kristóf 47.97

 

úszás vizes Eb Milák Kristóf Szabó-Feltóthy Eszter
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