Milák Kristóf hatodik lett 50 méter pillangón; Németh Nándor országos csúcsot úszott

Hatodik és hatodik.

Így indult a mieink számára a saint-denis-i úszó Európa-bajnokság második döntős napja.

Előbb Szabó-Feltóthy Eszter végzett hatodikként 200 háton, majd rögtön utána jött a férfi 50 pillangó fináléja, benne Milák Kristóffal és egy újabb hatodik hellyel.

Hogy Milák ezúttal sem nyilatkozott, már senkiben semmiféle meglepődést sem keltett, Szabó-Feltóthy viszont kompakt kis monológgal értékelte a döntőjét, de leginkább az elmúlt szezonját:

„Jó kis évem volt, sokszor úsztam nagyon jól, most már szeretnék ennyi év után, hogy ott vagyok a döntőkben, tényező lenni. A hatodik helyre mondhatjuk, hogy tényező, csak ha mindig csak azt hozom, szeretnék valami jobbat… Szeretném ennél jobban pozicionálni magam, hogy meglegyen végre az áttörés, hogy mondjuk sikerüljön a döntőben egyéni csúcsot úszni, vagy ha arra van szükség, akkor a középdöntőben. Nem úszom rossz időket, jó úton haladok, sokkal jobban teljesítettem idén, mint tavaly. Az volt a célom erre a szezonra, hogy visszatérjek, és ez már márciusban sikerült, már akkor jobbat úsztam, mint előtte évben. Szeretném fenntartani ezt a fejlődést, s nem csak a stabilitást, és szeretnék néha meglepetést is okozni.”

Férfi száz gyorson jött egy újabb csúcs, mégpedig egy magyar rekord. És aki „elkövette”, az Németh Nándor – Milák Kristóf 2022-os idejét (47.47) írta felül (47.44). Ezzel a negyedik idővel jutott be a szerda esti döntőbe, ahol ott lesz Milák is, övé a hetedik legjobb idő volt kedden (47.97).

„Elég régóta üldöztem már ezt a rekordot – mondta Németh Nándor. – Délelőtt kicsit megijedtem, mondhattam mentségként, hogy első úszás, meg reggeli úszás, de felesleges kifogásokat keresni. Jobban szoktak esni az első úszások, de ebből a másodikból meg azt szűrhetem le, nem baj, ha nem esnek jól. A második fele volt a jó, erre készültünk, ez egy jól összerakott úszás volt. Ez a második legjobb ötvenem, 2021-ben úsztam a legjobbat, azóta csak rosszabbakat. Szerdán még jobbra kell kezdeni, és ugyanígy befejezni.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Férfi 50 m pillangó, döntő

Európa-bajnok: Jegor Kornyejev (Oroszország) 22.52

2. Maxime Grousset (Franciaország) 22.54

3. Grigorij Pekarszkij (Fehéroroszország) 22.68

...6. Milák Kristóf 22.84

Női 200 m hát, döntő

Európa-bajnok: Katie Shanahan (Nagy-Britannia) 2:06.13

2. Camila Rebelo (Portugália) 2:07.62

3. Pauline Mahieu (Franciaország) 2:08.63

...6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:09.96

Férfi 100 m gyors, a középdöntő végeredménye

1. David Popovici (román) 46.72

2. Luca Hoek le Guenedal (spanyol) 47.26

3. Jegor Kornyejev (orosz) 47.27

4. Németh Nándor 47.44

...7. Milák Kristóf 47.97