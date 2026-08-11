Elkészült a Mol Magyar Kupa második fordulójának menetrendje

Mint beszámoltunk róla, a Vas megyei másodosztályú Gérce-Vásárosmiske és a Veszprém megyei első osztályban szereplő Ugod mérkőzése félbeszakadt az 1. fordulóban. A meccsen háromszor villant a piros lap, majd a 88. percben, 2–2-nél egy hazai szurkoló berohant a pályára, és nekitámadt az egyik vendégjátékosnak, ami miatt Horváth Martin játékvezető beszüntette a mérkőzést. Az MLSZ versenybizottsága ezt követően 0–3-as végeredményt állapított meg, amivel az Ugod jutott tovább, és teljessé vált a 2. kör mezőnye.

Augusztus 21. és 23. között 36 mérkőzést rendeznek a 2. fordulóban, melyben még az NB I-es és NB II-es csapatok nem vesznek részt, majd csak a következő körben csatlakoznak be a Magyar Kupa küzdelmeibe. A továbbjutás továbbra is egy meccsen dől el. Ha 90 perc után döntetlen az állás, hosszabbítás következik, és ha a 2x15 perc során sem születik döntés, tizenegyespárbajban dől el a továbbjutás.

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

Augusztus 21., péntek

16.30: Salgótarjáni BTC (NB III)–Mátészalkai MTK (NB III)

Augusztus 22., szombat

16.30: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Tarpa SC (NB III)

16.30: Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–FC Hatvan (Heves I.)

16.30: Nagybátonyi Bányász SC (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

16.30: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)

16.30: Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Cigánd SE (NB III)

Augusztus 23., vasárnap

16.00: Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Debreceni EAC (NB III)

16.30: Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

16.30: Sényő FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Tiszafüredi VSE (NB III)

ÉSZAKNYUGAT

Augusztus 22., szombat

16.30: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Haladás FC (NB III)

16.30: Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)

16.30: Hévíz SK (Zala I.)–Balatonfüredi FC (Veszprém I.)

16.30: Bicskei TE (NB III)–Sárisáp BSE (NB III)

Augusztus 23., vasárnap

16.30: Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)

16.30: Ugod SE (Veszprém I.)–Komáromi VSE (NB III)

16.30: Körmendi FC (Vas I.)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

16.30: Móri SE (Fejér I.)–Dorogi Bányász FC (NB III)

16.30: Magnetic Andráshida TE (Zala I.)–FC Sopron (NB III)

DÉLKELET

Augusztus 21., péntek

16.00: Sándorfalvi KSE (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–BKV Előre (NB III)

16.30: Monor SE (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III)

16.30: Ikarus BSE (BLSZ I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)

Augusztus 22., szombat

11.00: Felsőpakony KSE (Pest I.)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

16.30: Pénzügyőr SE (BLSZ I.)–Harta SE (Bács-Kiskun I.)

16.30: Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.)–Szegedi VSE (NB III)

16.30: M-Perfect Home-Algyői SK (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)

Augusztus 23., vasárnap

16.30: Szabadkikötő SE (BLSZ I.)–Gödöllői SK (NB III)

DÉLNYUGAT

Augusztus 21., péntek

16.30: Érdi VSE (NB III)–Iváncsa KSE (NB III)

16.30: Pécsi MFC (NB III)–Sárbogárd SE (NB III)

16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–PTE-PEAC (NB III)

Augusztus 22., szombat

16.30: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.)

16.30: TFSE-Budapest (BLSZ I.)–BFC Siófok (NB III)

16.30: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Villányi TC (Baranya I.)

16.30: Csepel FC USE (BLSZ I.)–Csepel SC (NB III)

16.30: Balatoni Vasas SE (Somogy I.)–Nagykozár KSE (Baranya I.)

16.30: ReBase Majosi SE (NB III)–III. Ker. TVE (NB III)