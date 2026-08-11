Luis Enrique: Beállíthatjuk a Real Madrid csúcsát

A szerdai, Aston Villa elleni európai Szuperkupa-párharccal megkezdi a 2026–2027-es évad tétmeccseinek sorozatát a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain. A mérkőzés előtt a párizsiak vezetőedzője, Luis Enrique interjút adott az európai szövetség hivatalos honlapjának, ebben azt is elárulta, hogyan töltötte a világbajnokság miatt szokatlanul hosszúra nyúlt nyári vakációt.

„Nem maradtam Párizsban, a családommal elutaztam hét hétre, ami igencsak ritkán történik meg a futballban – mesélte Luis Enrique. – Ezalatt megpróbáltam kikapcsolódni, amennyire csak lehet, de tökéletesen nem lehet elszakadni a focitól, mert mindenki az elmúlt idényről akar beszélni, és sokan gratulálnak a megnyert címekhez. Szóval szép lenne a zavartalan pihenés, de egy edző sosem lazíthat igazán. Nyáron is kell döntéseket hozni, a különbség annyi, hogy ilyenkor nem mész be a munkahelyedre, de a klubbal kapcsolatban maradsz.”

A francia rekordbajnokkal egymás után kétszer Bajnokok Ligája-címet nyerő asztúriai edző azt is elárulta: sikereik titka leginkább a kiegyensúlyozottság és a kitartás.

„Nem vagyok zseni, és nem is akarok az lenni. Van viszont bennem némi megszállottság, ugyanis mindig azon dolgozom, hogy a csapat teljesítménye, a játékosokkal ápolt kapcsolatom is folyamatosan javuljon, és mindig megfeleljek az előttem álló kihívásoknak” – fogalmazott az 56 éves szakember.

Az előttünk álló 2026–2027-es idény legnagyobb feladata egyértelmű: a PSG sorozatban harmadszor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját, ez pedig a sorozat 1992 óta íródó történetében eddig csak egy csapatnak, egykori kenyéradójának, a Real Madridnak sikerült.

„A történelem során senki sem nyert sorozatban háromszor, csak a Real Madrid. Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban lenne nálunk motiváltabb csapat Európában. A párizsi projektbe fektettem be a legtöbb energiát, és megingathatatlanul hiszek a játékosaimban. Ugyanakkor a sikerek ellenére is két lábbal kell állnunk a földön. Amikor az mondják nekem, hogy sok címet nyertem, mindig azt válaszolom, hogy a múlt nem számít, ami tegnap volt, az már történelem” – jelentette ki Luis Enrique, aki természetesen a honfitárs, Unai Emery vezette Aston Villa elleni mérkőzéssel kapcsolatban is megosztott pár gondolatot.

„A Szuperkupa rendkívül fontos trófea, nekünk ez egyértelmű, és az is bizonyos, hogy komoly kihívás elé állítanak majd bennünket” – mondta az edzőként 2015-ben az FC Barcelonával is BL-t nyerő tréner.

EURÓPAI SZUPERKUPA

AUGUSZTUS 12., SZERDA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!