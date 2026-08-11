Nemzeti Sportrádió

Idegenben is nyert, a Levszki Szófia lesz Varga Barnabásék ellenfele a BL-selejtezőben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.11. 19:01
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Már csak egy párharcot kell megnyernie a Levszki Szófiának a BL-főtáblához (Fotó: PFC Levski/Facebook, archív)
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BL-selejtező Levszki Szófia Kajrat Almati Bajnokok Ligája-selejtező
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező playoffkörébe jutott kedden a Levszki Szófia, amelynek majd a két magyar játékost is foglalkoztató AEK Athén lesz az ellenfele.

A párharc első mérkőzését 1–0-ra a Levszki Szófia nyerte meg, amely a visszavágón is előnybe került, a 13. percben Reinaldo lőtte ki a jobb alsót 18 méterről. A vendégeknek még volt két kapufájuk is, de ez is belefért, kiejtették a Kajrat Almatit (0–1). A bolgár csapat a selejtező playoffkörében a görög bajnok AEK Athénnal mérkőzik meg, amely Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztatja – az odavágó Szófiában lesz jövő kedden, majd augusztus 26-án, szerdán jön a visszavágó Görögországban.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
BAJNOKI ÁG
Kajrat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár) 0–1
Továbbjutott: a Levszki, kettős győzelemmel, 2–0-s összesítéssel
18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)
Az első mérkőzésen: 0–5
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)
Az első mérkőzésen: 1–2
20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)
Az első mérkőzésen: 2–1
NEM BAJNOKI ÁG
18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)
Az első mérkőzésen: 3–3
19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)
Az első mérkőzésen: 0–0
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)
Az első mérkőzésen: 0–2
21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)
Az első mérkőzésen: 1–2

A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
BAJNOKI ÁG
Dinamo Zagreb (horvát) vagy Kauno Zalgiris (litván)–Viking (norvég)
Mjällby (svéd) vagy Slovan (szlovák)–Ararat-Armenia (örmény) vagy Celje (szlovén)
Crvena zvezda (szerb) vagy Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Aarhus GF (dán) vagy Sabah (azeri)
Celtic (skót)–LASK (osztrák)
Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)
NEM BAJNOKI ÁG
Olympiakosz (görög) vagy NEC (holland)–Union SG (belga) vagy Bodö/Glimt (norvég)
Fenerbahce (török) vagy Sturm Graz (osztrák)–Sparta Praha (cseh) vagy Lyon (francia)
A playoff játéknapjai: augusztus 18–19. és 25–26.

 

BL-selejtező Levszki Szófia Kajrat Almati Bajnokok Ligája-selejtező
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