Idegenben is nyert, a Levszki Szófia lesz Varga Barnabásék ellenfele a BL-selejtezőben

A párharc első mérkőzését 1–0-ra a Levszki Szófia nyerte meg, amely a visszavágón is előnybe került, a 13. percben Reinaldo lőtte ki a jobb alsót 18 méterről. A vendégeknek még volt két kapufájuk is, de ez is belefért, kiejtették a Kajrat Almatit (0–1). A bolgár csapat a selejtező playoffkörében a görög bajnok AEK Athénnal mérkőzik meg, amely Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztatja – az odavágó Szófiában lesz jövő kedden, majd augusztus 26-án, szerdán jön a visszavágó Görögországban.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

BAJNOKI ÁG

Kajrat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár) 0–1

Továbbjutott: a Levszki, kettős győzelemmel, 2–0-s összesítéssel

18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)

Az első mérkőzésen: 1–2

19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)

Az első mérkőzésen: 0–5

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Az első mérkőzésen: 0–1

20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)

Az első mérkőzésen: 1–2

20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)

Az első mérkőzésen: 2–1

NEM BAJNOKI ÁG

18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)

Az első mérkőzésen: 3–3

19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)

Az első mérkőzésen: 0–0

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)

Az első mérkőzésen: 0–2

21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)

Az első mérkőzésen: 1–2

A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA

BAJNOKI ÁG

Dinamo Zagreb (horvát) vagy Kauno Zalgiris (litván)–Viking (norvég)

Mjällby (svéd) vagy Slovan (szlovák)–Ararat-Armenia (örmény) vagy Celje (szlovén)

Crvena zvezda (szerb) vagy Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Aarhus GF (dán) vagy Sabah (azeri)

Celtic (skót)–LASK (osztrák)

Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)

NEM BAJNOKI ÁG

Olympiakosz (görög) vagy NEC (holland)–Union SG (belga) vagy Bodö/Glimt (norvég)

Fenerbahce (török) vagy Sturm Graz (osztrák)–Sparta Praha (cseh) vagy Lyon (francia)

A playoff játéknapjai: augusztus 18–19. és 25–26.