Alexis Sánchez Montréalban folytatja, Vlahovics Isztambulba tart – ez történt kedden a transzferpiacon

Mozgalmasan alakult a kedd délelőtt és kora délután az átigazolási piacon. Romelu Lukaku közel került a Fenerbahcéhoz, a Napoli és a török klub már a végső részletekről egyeztet, miközben Julián Álvarez állítólag távozását próbálja kikényszeríteni az Atlético Madridtól, hogy a Barcelonához igazolhasson. A Chelsea közben kölcsönadta Filip Jörgensent a Strasbourgnak, és Mihajlo Mudrik esetében is nyitott erre.

A délelőtt egyik nagy bejelentése a Fulham 30 millió fontos szerződtetése, Shea Charles, míg az Everton és a Crystal Palace Brennan Johnson–Dwight McNeil játékoscserében állapodott meg. A PSG a Parma japán kapusával, Szuzuki Zionnal jutott elvi megállapodásra, a Barcelona pedig a Real Betis brazil védője, Natan iránt érdeklődik. Délutánra is jutott egy igazolás: a Nottingham Forest megszerezte a Sporting CP elefántcsontparti védőjét, Ousmane Diomandét, míg a 2018-as világbajnok Steven Nzonzi a francia másodosztályú Dunkerque-hez szerződött.

A késő délutáni és esti átigazolási hírekből: nyári vb-n feltűnő 18 éves ausztrál bekk, Lucas Herrington minden bizonnyal a Hull Cityben folytatja, míg Facundo Medinát be is mutatta a Leverkusen. Magyar részről Skribek Alen az azeri Neftci, míg Jánó Zétény a német harmadosztályú Jahn Regensburg játékosa lett.

A Newcastle a Benficában játszó Amar Dedicet szerződtetheti, Stefan Posch meg minden bizonnyal a Mainz játékosa lesz. A Corinthians nem hosszabbított a közönségkedvenc Memphis Depayjal, Dusan Vlahovics a Besiktasnál köthet ki, míg Alexis Sánchez hivatalosan is a Montréalnál folytatja. Julen Agirrezabala az Athletic Bilbao kispadját adta fel a Racing Santander kedvéért, Gróf Dávid a DVTK kapuját védheti majd, míg Davide Frattesiért a Lazio jelentkezett be.