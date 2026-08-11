Nemzeti Sportrádió

Alexis Sánchez Montréalban folytatja, Vlahovics Isztambulba tart – ez történt kedden a transzferpiacon

2026.08.11. 21:10
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Fotók: Getty Images, X/@cfmontreal
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transzferhíradó bejelentések pletykák átigazolás
Kedden is folytattuk az augusztusban hétköznaponként jelentkező, folyamatosan frissülő transzferhíradónkat, amelyben minden jelentős átigazolási bejelentésről és pletykáról beszámolunk a labdarúgás világából. Mutatjuk, mit történt a keddi napon!

 

Mozgalmasan alakult a kedd délelőtt és kora délután az átigazolási piacon. Romelu Lukaku közel került a Fenerbahcéhoz, a Napoli és a török klub már a végső részletekről egyeztet, miközben Julián Álvarez állítólag távozását próbálja kikényszeríteni az Atlético Madridtól, hogy a Barcelonához igazolhasson. A Chelsea közben kölcsönadta Filip Jörgensent a Strasbourgnak, és Mihajlo Mudrik esetében is nyitott erre.

A délelőtt egyik nagy bejelentése a Fulham 30 millió fontos szerződtetése, Shea Charles, míg az Everton és a Crystal Palace Brennan Johnson–Dwight McNeil játékoscserében állapodott meg. A PSG a Parma japán kapusával, Szuzuki Zionnal jutott elvi megállapodásra, a Barcelona pedig a Real Betis brazil védője, Natan iránt érdeklődik. Délutánra is jutott egy igazolás: a Nottingham Forest megszerezte a Sporting CP elefántcsontparti védőjét, Ousmane Diomandét, míg a 2018-as világbajnok Steven Nzonzi a francia másodosztályú Dunkerque-hez szerződött.

A késő délutáni és esti átigazolási hírekből: nyári vb-n feltűnő 18 éves ausztrál bekk, Lucas Herrington minden bizonnyal a Hull Cityben folytatja, míg Facundo Medinát be is mutatta a Leverkusen. Magyar részről Skribek Alen az azeri Neftci, míg Jánó Zétény a német harmadosztályú Jahn Regensburg játékosa lett.

A Newcastle a Benficában játszó Amar Dedicet szerződtetheti, Stefan Posch meg minden bizonnyal a Mainz játékosa lesz. A Corinthians nem hosszabbított a közönségkedvenc Memphis Depayjal, Dusan Vlahovics a Besiktasnál köthet ki, míg Alexis Sánchez hivatalosan is a Montréalnál folytatja. Julen Agirrezabala az Athletic Bilbao kispadját adta fel a Racing Santander kedvéért, Gróf Dávid a DVTK kapuját védheti majd, míg Davide Frattesiért a Lazio jelentkezett be.

ÉLŐ ÁTIGAZOLÁSI HÍRFOLYAM

 

transzferhíradó bejelentések pletykák átigazolás
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