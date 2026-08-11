Videó: nézze meg újra a friss Európa-bajnok Halász Bence győztes dobását!
Amint arról beszámoltunk, Halász Bence fantasztikus versenyzéssel, az ötödik sorozatban 84 méter 25 centiméterre dobta a szert, amivel öt centi híján három méterrel előzte meg a második Merlin Hummelt. Mutatjuk a győztes dobást!
A GYŐZTES DOBÁS
ATLÉTIKAI EB, BIRMINGHAM
Férfi kalapácsvetés
Európa-bajnok: Halász Bence 84.25 m
2. Merlin Hummel (német) 81.30 m
3. Mihajlo Kohan (ukrán) 79.49 m
...8. Szabados Ármin 76.91 m
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