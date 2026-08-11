Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz WTT: András Csaba a 32 közé jutott Malmőben

2026.08.11. 19:40
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Fotó: Dömötör Csaba
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WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba Malmö
András Csaba a német Dang Qiu legyőzésével kvalifikálta magát a 2. fordulóba az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén.

András Csaba három játszmában legyőzte a német Dang Qiut az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyének első fordulójában, a Europe Smashen, és a 32 között folytathatja.

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből három mérkőzést megnyerve jutott a főtáblára, amelynek első fordulójában mindössze 14 pontot engedélyezett ellenfelének. Június végén, a Los Angeles-i United States Smashen szintén a nemzetközi szövetség rangsorában 11. helyezett, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban pedig világbajnoki ezüstérmes Qiuval került össze az első fordulóban András. A magyar versenyző az Egyesült Államokban 3:0-ra kikapott, ezúttal azonban esélyt sem adott ellenfelének.

András Csaba a következő fordulóban Omar Asszar ellen játszik. Az egyiptomi asztaliteniszező az első fordulóban kínai versenyzőt ejtett ki öt szettben.

ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö
Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
András Csaba–Dang Qiu (német, 10.) 3:0 (5, 7, 2)

 

WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba Malmö
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