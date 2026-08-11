Asztalitenisz WTT: András Csaba a 32 közé jutott Malmőben

András Csaba három játszmában legyőzte a német Dang Qiut az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyének első fordulójában, a Europe Smashen, és a 32 között folytathatja.

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből három mérkőzést megnyerve jutott a főtáblára, amelynek első fordulójában mindössze 14 pontot engedélyezett ellenfelének. Június végén, a Los Angeles-i United States Smashen szintén a nemzetközi szövetség rangsorában 11. helyezett, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban pedig világbajnoki ezüstérmes Qiuval került össze az első fordulóban András. A magyar versenyző az Egyesült Államokban 3:0-ra kikapott, ezúttal azonban esélyt sem adott ellenfelének.

András Csaba a következő fordulóban Omar Asszar ellen játszik. Az egyiptomi asztaliteniszező az első fordulóban kínai versenyzőt ejtett ki öt szettben.

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö

Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

András Csaba–Dang Qiu (német, 10.) 3:0 (5, 7, 2)