Kós Hubert Európa-csúcsot úszott 200 háton!

Kós Hubert zseniális!

Már a délelőtti előfutamok után, ahol a harmadik legjobb időt úszta, látszott az arcán, végtelenül nyugodt. És tulajdonképpen még azt is elismerte, hogy kicsit „átpihente” ezt a négy hosszt. Összegzett az úszása végén, de jelezte, hogy menne levezetni mielőbb, aztán meg pihenni az estére.

Elengedtük – természetesen.

Aztán este meg tátva maradt a szánk, és mindenkinek az uszodában.

Százötvennél még bőven Aaron Peirsol 2009-es (vagyis cápadresszes) világcsúcsán (1:51.92) belül járt Kós, s ugyan a végére eltűnt a vízről a rekordot jelző piros vonal, Kós Hubert saját, tavalyi Európa-rekordját (1:53.19) jóval megdöntve, 1:52.30-cal csapott célba.

Ami egyébként az örök-világranglista második helyét (is) jelenti.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Férfi 200 méter hát, az elődöntő végeredménye

1. Kós Hubert 1:52.30

2. Aposztolosz Sziszkosz (görög) 1:54.06

3. Jan Cejka (cseh) 1:54.40

...16. Rácz Zsombor 1:58.31 – nem jutott döntőbe

Jackl Vivien nyolcszáz méter gyorson ötödik helyen végzett. A versenyt az olasz Simona Quadarella nyerte a német Isabel Gose és Maya Werner előtt.

Női 800 m gyors, döntő

Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:15.55

2. Isabel Gose (Németország) 8:18.44

3. Maya Werner (Németország) 8:22.55

...5. Jackl Vivien 8:31.52