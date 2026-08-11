Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert Európa-csúcsot úszott 200 háton!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.11. 19:15
null
Kós Hubert Európa-csúcsot és Európa-bajnoki rekordot úszott (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás vizes Eb 2026 vizes Eb Kós Hubert
Kós Hubert parádés úszással, 1:52.30-as idővel csapott célba a 200 méter hát elődöntőjében. A magyar úszó így Európa-csúccsal, a legjobb idővel került be a franciaországi Eb döntőjébe. Rácz Zsombor futamában a nyolcadik lett, így nem jutott b a fináléba. Jackl Vivien 800 méter gyorson ötödik lett.

Kós Hubert zseniális!

Már a délelőtti előfutamok után, ahol a harmadik legjobb időt úszta, látszott az arcán, végtelenül nyugodt. És tulajdonképpen még azt is elismerte, hogy kicsit „átpihente” ezt a négy hosszt. Összegzett az úszása végén, de jelezte, hogy menne levezetni mielőbb, aztán meg pihenni az estére. 

Elengedtük – természetesen. 

Aztán este meg tátva maradt a szánk, és mindenkinek az uszodában. 

Százötvennél még bőven Aaron Peirsol 2009-es (vagyis cápadresszes) világcsúcsán (1:51.92) belül járt Kós, s ugyan a végére eltűnt a vízről a rekordot jelző piros vonal, Kós Hubert saját, tavalyi Európa-rekordját (1:53.19) jóval megdöntve, 1:52.30-cal csapott célba. 

Ami egyébként az örök-világranglista második helyét (is) jelenti. 

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Férfi 200 méter hát, az elődöntő végeredménye
1. Kós Hubert 1:52.30
2. Aposztolosz Sziszkosz (görög) 1:54.06
3. Jan Cejka (cseh) 1:54.40
...16. Rácz Zsombor 1:58.31 – nem jutott döntőbe

Jackl Vivien nyolcszáz méter gyorson ötödik helyen végzett. A versenyt az olasz Simona Quadarella nyerte a német Isabel Gose és Maya Werner előtt.

Női 800 m gyors, döntő
Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:15.55
2. Isabel Gose (Németország) 8:18.44
3. Maya Werner (Németország) 8:22.55
...5. Jackl Vivien 8:31.52

 

úszás vizes Eb 2026 vizes Eb Kós Hubert
Legfrissebb hírek

Milák Kristóf hatodik lett 50 méter pillangón; Németh Nándor országos csúcsot úszott

Úszás
1 órája

Úszó Eb: Sárkány Zalán országos csúccsal döntős 800 gyorson

Úszás
7 órája

Mihályvári-Farkas Viktória: Nem voltak elvárásaim magammal szemben

Úszás
11 órája

„Kezdek visszatérni” – Jackl Vivien ismét élvezi az úszást

Úszás
11 órája

Száz éve avatták fel a budapesti Császár uszodát

Úszás
12 órája

Ezüst az úszó Eb nyitányán; Bódog Tamás: Hol a piros?

E-újság
20 órája

„Nagyon odatettük magunkat!” – örömszavak az ezüst után

Úszás
22 órája

Élje át újra, ahogy ezüstérmes lett a női 4x200-as gyorsváltó

Úszás
23 órája