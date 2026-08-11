Kós Hubert Európa-csúcsot úszott 200 háton!
Kós Hubert zseniális!
Már a délelőtti előfutamok után, ahol a harmadik legjobb időt úszta, látszott az arcán, végtelenül nyugodt. És tulajdonképpen még azt is elismerte, hogy kicsit „átpihente” ezt a négy hosszt. Összegzett az úszása végén, de jelezte, hogy menne levezetni mielőbb, aztán meg pihenni az estére.
Elengedtük – természetesen.
Aztán este meg tátva maradt a szánk, és mindenkinek az uszodában.
Százötvennél még bőven Aaron Peirsol 2009-es (vagyis cápadresszes) világcsúcsán (1:51.92) belül járt Kós, s ugyan a végére eltűnt a vízről a rekordot jelző piros vonal, Kós Hubert saját, tavalyi Európa-rekordját (1:53.19) jóval megdöntve, 1:52.30-cal csapott célba.
Ami egyébként az örök-világranglista második helyét (is) jelenti.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Férfi 200 méter hát, az elődöntő végeredménye
1. Kós Hubert 1:52.30
2. Aposztolosz Sziszkosz (görög) 1:54.06
3. Jan Cejka (cseh) 1:54.40
...16. Rácz Zsombor 1:58.31 – nem jutott döntőbe
Jackl Vivien nyolcszáz méter gyorson ötödik helyen végzett. A versenyt az olasz Simona Quadarella nyerte a német Isabel Gose és Maya Werner előtt.
Női 800 m gyors, döntő
Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:15.55
2. Isabel Gose (Németország) 8:18.44
3. Maya Werner (Németország) 8:22.55
...5. Jackl Vivien 8:31.52