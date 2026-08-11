Sztankovics és Abu Fani piros lapot kapott, a Crvena zvezda kiesett a BL-ből, akárcsak Vitályos klubja

A Crvena zvezda egy góllal kikapott idegenben, de hazai pályán sem tudott javítani. Dejan Sztankovics a kispadon piros lapot kapott az 57. percben, négy perc múlva pedig gólt kapott csapata. Később tovább növelte előnyét a Hapoel Beer-Seva, majd a szerbeknél egy másik volt ferencvárosi, Mohammed Abu Fani is a kiállítás sorsára jutott. Az izraeliek 2–0-ra nyertek, és a Sabah lesz az ellenfelük a playoffkörben, míg a belgrádiakra a Viktoria Plzen vár az Európa-liga-selejtező rájátszásában.

Az Olympiakosz a hazai 0–0 után hiába szerzett vezetést a NEC otthonában, a hollandok egyenlítettek, majd a görögök emberhátrányba kerültek. A hazai csapat a hosszabbítás során megrúgta a második gólját, a vendégek pedig nem tudtak egalizálni (2–1). A NEC-re a Bodö/Glimt vár a folytatásban, az Olympiakosz pedig az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt (a nem bajnoki ágon a párharcok vesztesei nem a playoffkörbe esnek ki, hanem egyből a ligaszakaszba jutnak).

A Sparta Praha meglepetésre 2–1-re megverte a Lyont hazai pályán, viszont idegenben gól- és emberhátrányba került az első félidőben. A második játékrész közepén két újabb gólt szereztek a franciák, ezt követően, a 73. percben állt be Vitályos Viktor a cseheknél (Hegyi Krisztián maradt a kispadon). A hajrában már nem esett gól (3–0), a Lyon csatázhat a Fenerbahcéval a BL-főtábláért, míg a prágaiak az Európa-liga alapszakaszában folytathatják.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

BAJNOKI ÁG

Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0–2

Továbbjutott: a Hapoel, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény) 2–0

Továbbjutott: a Celje, 3–2-es összesítéssel

Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd) 2–0

Továbbjutott: a Slovan, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

Kajrat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár) 0–1

Továbbjutott: a Levszki, kettős győzelemmel, 2–0-s összesítéssel

Sabah (azeri)–Aarhus (dán) 4–0

Továbbjutott: a Sabah, 5–2-es összesítéssel

Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–2

Továbbjutott: a Dinamo Zagreb, kettős győzelemmel, 7–1-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

NEC (holland)–Olympiakosz (görög) 2–1 – h. u.

Továbbjutott: a NEC, 2–1-es összesítéssel

Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török) 0–1

Továbbjutott: a Fenerbahce, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel

Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh) 3–0

Továbbjutott: a Lyon, 4–2-es összesítéssel

Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga) 3–2 – h. u.

Továbbjutott: a Bodö/Glimt, 6–5-ös összesítéssel

A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA

BAJNOKI ÁG

Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég)

Slovan (szlovák)–Celje (szlovén)

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri)

Celtic (skót)–LASK (osztrák)

Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)

NEM BAJNOKI ÁG

NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

Fenerbahce (török)–Lyon (francia)

A playoff játéknapjai: augusztus 18–19. és 25–26.