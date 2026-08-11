Nemzeti Sportrádió

Montréali tenisztorna: kikaptak a negyeddöntőben Marozsánék

V. H. L.V. H. L.
2026.08.11. 22:33
Fotó: Getty Images
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negyeddöntő ATP 1000 Montréal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián páros
Marozsán Fábián és Danyiil Medvegyev döntő rövidítésben elveszítette a Théo Arribagé, Albano Olivetti francia kettős elleni mérkőzését a montréali ATP 1000-es tenisztorna páros versenyének negyeddöntőjében.

Kedden folytatták Marozsán Fábián és Danyiil Medvegyev hétfőn eső miatt félbeszakadt páros meccsét a Théo Arribagé, Albano Olivetti francia kettős ellen a montréali mestertorna negyeddöntőjében. Az összecsapást a franciák által rövidítésben megnyert első szettet követően szüntették be a mostoha időjárási viszonyok miatt, és – akárcsak egy nappal korábban – megint nem nagyon találtak egymáson fogást a felek, akik az első hat játékban ezúttal még bréklabdákig sem jutottak el.

Ezek után nem lett volna meglepetés, hogy a két ragyogóan szerváló duó másodjára is eljut a tie-breakig, ám Arribagéék 6:5-ös vezetésénél ismét közbeszóltak az elemek, és félbeszakadt a mérkőzés. Az újabb kényszerszünet a magyar, orosz párosnak tett jót, először kiegyenlített, majd 7–4-gyel behúzta a rövidítést. Következett a mindent eldöntő szuper tie-break, amelyben Marozsánék dupla minibrékkel kezdtek, de előnyük fokozatosan elfogyott, 7–7-nél ismét egyenlő volt az állás, és sajnos nem sokáig: a franciák előnybe kerültek, majd a második meccselbdájukból megnyerték a mérkőzést.

ATP 1000-ES TORNA, MONTRÉAL
Férfi páros, negyeddöntő
Théo Arribagé, Albano Olivetti (francia)–Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz) 7:6 (7–4), 6:7 (4–7), 10–8

 

negyeddöntő ATP 1000 Montréal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián páros
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