Minden mérkőzés hosszabbításba torkollott az El-ben és a Kl-ben

Az Európa-liga bajnoki ágán a grúz Iberia az idegenbeli 0–0 után hazai pályán próbálta meg két vállra fektetni északír ellenfelét. A gól nélküli első félidő után a második játékrész hajrájában gyors gólváltást láthatott a tbiliszi közönség, így a ráadás következett. A hosszabbítás során a hazaiak bedarálták a Larne-t, Nika Sikarulasvili góljával kiharcolva a továbbjutást, egyúttal a garantált Kl-főtáblás szereplést. 2–1

A Konferencialiga-selejtező ciprusi meccsén a Brann egy korai góllal ledolgozta minimális hátrányát az Apollon ellen, de a ciprusiak a 86. percben egalizáltak. Már a kezükben érezhették a továbbjutást az Apollon hívei, amikor a ráadás hatodik percében jött Noah Jean Holm, és hosszabbításra mentette a párharcot. A ráadás ciprusi góllal indult, amelyre Holm válaszolt (ekkor már 3–2-re vezetett a Brann), majd Kristian Eriksen találata bebiztosította a norvég csapat továbbjutását. 2–4

Az athéni döntetlen után a második félidő ráadásában került előnybe a Panathinaikosz, de a hajrában a korábbi ferencvárosi belső védő, Lasa Dvali egalizált, kiharcolva a ráadást. A hosszabbítás elején Cyriel Dessers talált be, s erre már nem volt válaszuk a hazaiaknak – a Pana (akárcsak az előző körben a Paks ellen) ezúttal is nyögvenyelősen jutott tovább, de végül is ott van a Konferencialiga rájátszásában. 1–2

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

Iberia (grúz)–Larne (északír) 2–1 – hosszabbítás után

Továbbjutott: az Iberia, 2–1-es összesítéssel

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

Apollon Limassol (ciprusi)–Brann (norvég) 2–4 – h. u.

Továbbjutott: a Brann, 4–3-as összesítéssel

CSZKA 1948 (bolgár)–Panathinaikosz (görög) 1–2 – h. u.

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 3–2-es összesítéssel