A Newcastle új edzője szerint nincs értelme a negatív dolgokra koncentrálni

Matthias Jaissle, a Newcastle United labdarúgócsapatának új vezetőedzője szerint nincs értelme a negatív dolgokra koncentrálni az angol élvonal jövő hétvégi rajtja előtt. A Newcastle az előző szezonban a 12. helyen végzett a Premier League-ben. Bár ez az eredmény csalódást keltő volt, Eddie Howe vezetőedző irányításával a négyszeres bajnok és hatszoros FA-kupa-győztes csapat a tavalyi Ligakupa-sikerrel hetven év után szerzett újra hazai trófeát. Emellett kétszer is indult a Bajnokok Ligájában, a 2023–24-es kiírásban a csoportkör után kiesett, az előzőben viszont a főtábla után a nyolcaddöntőig jutott.

A csapat rövid időn belül elveszítette Anthony Gordont, Sandro Tonalit és a csapatkapitány Bruno Guimaraest, majd Howe-t is. A szaúdi Al-Ahlitól múlt szerdán érkező Jaissle szerint együttesének intenzív és agresszív futballt kell játszania.

„Mindig nagy kihívás, amikor átmeneti időszak van. Ez nem a megfelelő pillanat arra, hogy panaszkodjunk. Nincs értelme a negatív dolgokra koncentrálni” – szögezte le a német edző.

Hangsúlyozta: az első naptól kezdve a lehetőségeket akarják látni ebben a helyzetben, és a legjobb munkát szeretnék elvégezni.

„Támogatni akarjuk a játékosokat, a jelenlegi keret tagjait. A következő napokban, hetekben változások várhatók, de egyelőre csak a napi munkára koncentrálunk. Arra, amire hatással lehetünk. Most csak ez számít” – szögezte le Jaissle.

A 38 éves edző korábban két osztrák bajnoki címet nyert a Red Bull Salzburggal, majd az Al-Ahlit két egymást évben ázsiai Bajnokok Ligája-győzelemig vezette.

Hangsúlyozta: a távozók nagyszerű és tapasztalt játékosok, remek személyiségek voltak, és komoly űrt hagytak maguk után.

„Vagy változtatunk valamit a kereten – azáltal, hogy ilyen játékosokat, ilyen karaktereket –, vagy más futballistáknak kell előrelépniük, de ezeket a pozíciókat, ezeket a vezető szerepeket mindenképpen be kell töltenünk. Optimista vagyok, mindkét forgatókönyv szerint boldogulni tudunk” – magyarázta.

A Newcastle jövő vasárnap Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool ellen kezdi meg szereplését az angol élvonalban.