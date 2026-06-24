Vb 2026: Bosznia-Hercegovina–Katar 2–0

Továbbjutási reményeinek életben tartásáért csap össze Seattle-ben a bosnyák és a katari válogatott a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjában.

BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR 2–0

Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber, Fati, Budiaf – Edmilson, Al-Hajdosz, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

Gólszerző: Alajbegovic (29.), Al-Brake (34. – öngól) ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz– Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)

Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)

Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)

Védők: 14 Homam Al-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laje (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)

Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)

Támadók: 15 Juszuf Abduriszak (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)