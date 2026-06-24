Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Svájc–Kanada 0–0

2026.06.24. 20:50
Breel Embolo előtt nyílt az első helyzet, de nem lett belőle gól (Fotó: Getty Images)
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Svájc és Kanada a B-csoport első helyéért lép pályára magyar idő szerint szerda este Vancouverben: amelyikük győz, az első helyen jut tovább, jó eséllyel a vesztes is továbblép – döntetlen esetén pedig biztosan ott lesz mindkét csapat a legjobb 32 között. Kísérje figyelemmel a mérkőzés alakulását élő, szöveges tudósításunk segítségével!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
SVÁJC–KANADA 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vancouver, BC Place Vancouver, 21 (Tv: M4 Sport). V: Ramon Abatti (brazil)
A kezdőcsapatok
SVÁJC: Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi, Sow, R. Vargas – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
A kispadon: Keller, Mvogo (kapusok), Amenda, Cömert, Widmer, Aebischer, Jashari, Rieder, Zakaria, Amdouni, Fassnacht, Itten, Ndoye, Okafor
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, N. Saliba, Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Bombito, A. Davies, Sigur, Waterman, Eustáquio, Millar, Osorio, Shaffelburg, P. David, Nelson, Oluwaseyi

ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Kanada

2

1

1

7–1

+6 

4   

2. Svájc

2

1

1

5–2

+3 

4   

3. Bosznia-Hercegovina

2

1

1

2–5

–3 

1   

4. Katar

2

1

1

1–7

–6 

1   

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)
Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

 

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