Élnek a bosnyák remények: Dzekóék legyőzték és kiejtették Katart

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR 3–1 (2–1)

Seattle, Seattle Stadion, 66 925 néző. Vezette: Valenzuela (venezuelai)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic (Memic, a szünetben), Katic (Hadzikadunic, 63.), Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic (Tahirovic, a szünetben), Alajbegovic (Burnic, 82.) – Demirovic, Dzeko (Mahmic, 64.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber (Hatem, a szünetben), Fati (Al-Manai, 79.), Budiaf (Almoez, 72.) – Edmilson (Alaeldin, 79.), Al-Hajdosz (Al-Ganehi, 55.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

Gólszerző: Alajbegovic (29.), Al-Brake (34. – öngól), Mahmic (80.), ill. Al-Hajdosz (42.)

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Két egypontos csapat csapott össze a B-csoport seattle-i mérkőzésén abban a reményben, hogy egy győzelemmel elcsípheti a kvartett harmadik helyét, életben tartva a továbbjutási reményeit. Az előző kör mindkét csapatnak rosszul sikerült: a bosnyákok ugyan jó meccset vívtak Svájccal, de őrült végjáték után 4–1-es vereséget szenvedtek, a katariakkal pedig a társrendező Kanada szabályosan felmosta a padlót, válasz nélküli hatost gurítva a 2022-es világbajnokság házigazdájának.

Nagy elánnal kezdték a meccset a bosnyákok, akik három perc alatt kétszer késztették védésre Mahmud Abunadát, előbb Ermedin Demirovic, majd Ivan Sunjic veszélyeztetett. Bár az erős indítás után némileg csökkent a helyzetek száma, Edin Dzekóék továbbra sem engedték ki kezükből a gyeplőt. Olyannyira, hogy a 29. percben Kerim Alajbegovic hatalmas, tizennyolc méteres bombájával vezetést szereztek, nem sokkal később pedig Szultan al-Brake szerencsétlen mozdulata következtében (az Al-Duhail védője Dzeko jobb oldali beadását segítette a saját kapujába) már kettővel mentek.

Ez sima lesz – gondolhattuk, főleg mert kisvártatva Dzeko lőtt hatalmas kapufát, ám a 42. percben Hasszan al-Hajdosz szinte a semmiből csökkentette csapata hátrányát. Sőt, a katariak Pedro Miguel révén a jobb oldali lécet is megdöngették – Sergej Barbareznek alighanem akadt mondanivalója játékosainak a szünetben.

A bosnyákok szövetségi kapitánya a veszélyt észlelve cserélt is kettőt a szünetben, de intézkedésének nem volt sok foganatja, ugyanis továbbra is a katariak játszottak veszélyesebben, de Akram Afif nagy helyzetben előbb az oldalhálóba, majd a kapu fölé lőtt. Ahogy telt-múlt az idő, úgy rendezkedett be egyre inkább az időhúzásra Bosznia-Hercegovina, de emellett még egy gólra is futotta erejéből: a 80. percben a Dzekót váltó Ermin Mahmic lövése becsorgott a kapuba.

A bosnyákok 3–1-es sikerükkel a B-csoport 3. helyén végeztek, és még reménykedhetnek a továbbjutásban.

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A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Svájc 3 2 1 – 7–3 +4 7 2. Kanada 3 1 1 1 8–3 +5 4 3. Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 5–6 –1 4 4. Katar 3 – 1 2 2–10 –8 1

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz– Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)

Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)

Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)

Védők: 14 Homam Al-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laje (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)

Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)

Támadók: 15 Juszuf Abduriszak (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)