Vb 2026: a Stuttgart csapatkapitánya kimaradt a török keretből

2026.06.02. 11:28
Vincenzo Montella (hátul, középen) kihirdette a török válogatott vb-keretét (Fotó: AFP, archív)
Vincenzo Montella szövetségi kapitány kihirdette a török labdarúgó-válogatott 26 fős világbajnoki keretét, de három tartalékjátékos is a csapattal tart az Egyesült Államokba. Ugyanis sérülés esetén az első meccs előtt még lehet cserélni a keretben, sőt kapust még a torna alatt is.  

Nagy meglepetésekkel nem szolgált a kerethirdetés. Az eredeti bő keretből hatan maradtak ki, köztük például a német Bundesligában 4. helyen végzett és kupadöntőbe jutott VfB Stuttgart 29 éves csapatkapitánya, Atakan Karazor, de az ő kimaradása sem váratlan, hiszen a 29 éves középpályás korábban is csak két meccsen szerepelt Montellánál.

A törökök a társházigazda Egyesült Államokkal, Paraguyjal és Ausztráliával szerepelnek egy csoportban. 

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakır (Galatasaray), Altay Bayındir (Mancehster United – Anglia)
Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli SFC  – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce),  Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), Samet Akaydin (Rizespor – Törökország), Zeki Celik (AS Roma – Olaszország)
Középpályások: Hakan Çalhanoglu (Inter – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray),  Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)
Támadók: Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), Deniz Gül (FC Porto – Portugália), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)
Tartalékok: Muhammed Sengezer (kapus, Istanbul Basaksehir), Aral Simsir (támadó, FC Midtjylland – Dánia), Demir Ege Tiknaz (középpályás, Sporting Braga – Portugália)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay 
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország 
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay 
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália 
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok 
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália 
VB 2026, A D-CSOPORT PROGRAMJA


 

 

 

