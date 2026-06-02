Vb 2026: a Stuttgart csapatkapitánya kimaradt a török keretből
Vincenzo Montella szövetségi kapitány kihirdette a török labdarúgó-válogatott 26 fős világbajnoki keretét, de három tartalékjátékos is a csapattal tart az Egyesült Államokba. Ugyanis sérülés esetén az első meccs előtt még lehet cserélni a keretben, sőt kapust még a torna alatt is.
Nagy meglepetésekkel nem szolgált a kerethirdetés. Az eredeti bő keretből hatan maradtak ki, köztük például a német Bundesligában 4. helyen végzett és kupadöntőbe jutott VfB Stuttgart 29 éves csapatkapitánya, Atakan Karazor, de az ő kimaradása sem váratlan, hiszen a 29 éves középpályás korábban is csak két meccsen szerepelt Montellánál.
A törökök a társházigazda Egyesült Államokkal, Paraguyjal és Ausztráliával szerepelnek egy csoportban.
A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakır (Galatasaray), Altay Bayındir (Mancehster United – Anglia)
Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli SFC – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), Samet Akaydin (Rizespor – Törökország), Zeki Celik (AS Roma – Olaszország)
Középpályások: Hakan Çalhanoglu (Inter – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)
Támadók: Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), Deniz Gül (FC Porto – Portugália), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)
Tartalékok: Muhammed Sengezer (kapus, Istanbul Basaksehir), Aral Simsir (támadó, FC Midtjylland – Dánia), Demir Ege Tiknaz (középpályás, Sporting Braga – Portugália)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália