Négyszeres szlovák válogatott középpályást szerződtetett a Kisvárda

2026.06.02. 11:11
A négyszeres szlovák válogatott középpályás, Christián Herc az első nyári érkező az Kisvárda Master Good labdarúgócsapatánál, a korábban a Wolverhamptonnál, a Viktoria Plzennél és a Grasshoppersnél is megforduló játékos ingyen igazolhatóként érkezett a DAC-tól, amelynek csapatkapitánya is volt.

Megvan a Kisvárda Master Good első nyári igazolása, Christián Herc az FC DAC 1904-től ingyen érkezett a szabolcsi klubhoz. A várdaiak hivatalos honlapjának beszámolója szerint a 27 éves középpályás pályafutása során több futballkultúrával megismerkedhetett már, hiszen 16 éves korában az angol Wolwehampton Wanderershez került, onnan előbb a DAC-hoz, aztán két cseh csapathoz, a Plzenhez és a Karvinához került kölcsönbe. Herc két évig játszott a svájci Grasshoppersben, onnan került be 2022-ben a szlovák válogatottba, amelynek színeiben négy meccsen lépett pályára csereként: Norvégia és Finnország ellen barátságos, Fehéroroszország és Azerbajdzsán ellen Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. Legutóbb 2024-ben volt tagja a válogatott keretnek, az utóbbi három évet a DAC-nál töltötte.

„Láttam a stadiont, az edzőpályákat és a kiszolgáló létesítményeket, mondhatom, minden nagyon tetszetős, várom az új kalandot, ami Kisvárdához köt majd – mondta Christián Herc, miután átesett az orvosi vizsgálatokon és aláírta szerződését. – Valamennyire ismerem a magyar bajnokságot, hiszen előző csapatom, a DAC partnerklubja a bajnok Győrnek, így figyelemmel követtem a liga eseményeit, azokat a tapasztalataimat is szeretném felhasználni, hogy minél inkább hasznára tudjak lenni új csapatomnak. A jövőre nézve az elsődleges célom az, hogy minél inkább segíteni tudjak az új csapatomnak és a lehető legjobb helyezést érjük el. A pálya tengelyében, a középpálya közepén érzem a legjobban magam, akár védekező, akár támadó feladatokkal bíznak meg. A fő erősségem talán a passzjátékom és az, hogy jól látok a pályán, illetve technikás játékosnak tartanak, mindkét lábamat egyformán tudom használni. Ezeket az erényeket igyekszem majd bizonyítani a következő időszakban.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – ingyen igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)
Kiszemeltek:
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencváros)
Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Martin Chlumecky (cseh, lejár a szerződése), Kovács Marcell (lejár a szerződése), Jasmin Mesanovic (bosnyák, lejár a szerződése)
 

 

