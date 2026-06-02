Vb-felkészülés: Luis Díaz vezérletével győzött Kolumbia

A labdarúgó-vb-n a B-csoportban (Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc mellett) szereplő társházigazda Kanada az első világbajnoki részvételére készülő Üzbegisztánt (K-csoport: Kolumbia, Kongói DK és Portugália mellett) fogadta felkészülési meccsen Edmontonban.

A hazaiak egy kontrából, Jonathan Osorio 11 méterről lőtt góljával az 58. percben szerezték meg a vezetést, majd a 91. percben Jayden Nelson állította be a 2–0-s végeredményt egy újabb kontrából, közelről. A kanadaiak erre a meccsre nem nevezték legnagyobb sztárjukat, a Bayern München védőjét, Alphonso Daviest. Kanada június 12-én Bosznia-Hercegovina ellen játssza majd első vb-meccsét.

Üzbegisztán leendő csoportellenfele, Kolumbia a nem vb-résztvevő Costa Ricát látta vendégül Bogotában és 23 perc elteltével már 2–0-ra vezetett, végül 3–1-re győzött. A sikerben főszerepet játszott a Bayern München támadója, Luis Díaz, aki az első gólnál szögletből gólpasszt adott a kapuba fejelő Davinson Sáncheznek, majd maga helyezett tíz méterről jobbal a bal alsóba. Kolumbia június 17-én (magyar idő szerint 18-án hajnalban) éppen Üzbegisztán ellen kezdi a világbajnokságot.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Kanada–Üzbegisztán 2–0 (Osorio 58., Nelson 90+1.)

Kolumbia–Costa Rica 3–1 (D. Sánchez 17., L. Díaz 23., L. Suárez 81., ill. Soto 33.)