Csata Santiagóban, magyar könnyek Buenos Airesben, aztán Irapuato...

1962: A SANTIAGÓI CSATÁTÓL PELÉ SÉRÜLÉSÉIG

A chilei világbajnokságon ezen a napon zajlott le a hírhedt Santiagói csata, amelyet természetesen nem katonák, hanem két futballcsapat, az olasz és a házigazda vívott egymással egy feltűnően gyenge napot kifogó angol játékvezető közre(nem)működésével. Noha a játékosok a sérülésokozási szándékot egyáltalán nem palástolva egyforma odaadással ütötték, rúgták egymást az 58 percig húzódó első félidőben, Ken Aston csak az olasz csapatból állított ki.

Mindjárt két játékost is, akik közül a makacskodó Giorgio Ferrinit az incidensbe beavatkozó rendőrök vezették le a pályáról a 12. percben… A második félidőt kettős emberhátrányban kezdő olaszok stratégiája az időhúzásra korlátozódott, és ez nem vezethetett eredményre: a hajrában Jaime Ramírez fejjel, Jorge Toro nagy lövéssel a kapujukba talált, továbbjuttatva Chilét. Bár az angol kommentátor szerint mindkét csapatot ki kellett volna zárni… VIDEÓ ITT!

Ken Aston játékvezetőben egyébként a sárga és piros lapok feltalálóját tisztelhetjük. Az újítás ötlete nem ezen a zaklatott santiagói napon fogant meg a fejében, hanem a négy évvel későbbi angliai világbajnokságon, ahol a játékvezetői bizottság elnökeként arra jutott: nem elég, ha a bíró szóban figyelmezteti a labdarúgót – a nyelvi nehézségekből adódó félreértések elkerülése végett tanácsos lenne egyértelműsíteni a figyelmeztetéseket és a kiállításokat. Egy londoni közlekedési lámpánál megállva ébredt rá a színekben rejlő lehetőségre – és 1970-ben már használhatták is a sárga, valamint a piros lapot. Pontosabban: a mexikói vb-n a pirosra még nem volt szükség, senkit sem állítottak ki, így azt a lapot 1974-ben mutatták fel először. Történetesen éppen egy chilei labdarúgónak, Carlos Caszelynek…

A „magyar csoportban” Anglia magabiztosan verte meg Argentínát, a jugoszláv–uruguayi csata is európai diadalt hozott, és a spanyolverő Csehszlovákia is újabb meglepetéssel szolgált: megfékezte Brazíliát.

A brazil táborban nem kis riadalmat keltett, hogy a Mexikó elleni nyitányon gólt és gólpasszt jegyző nagyszerű Pelé az első félidő derekán, egy lövőmozdulat közben súlyos combizom-húzódást szenvedett, attól fogva csak álldogált a pályán (cserélni még nem lehetett), és a lefújás után bizonyossá vált, hogy ezen a vb-n már csak szurkolóként vehet részt… VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Arica Jugoszlávia–Uruguay 3:1 Santiago Chile–Olaszország 2:0 Vina del Mar Brazília–Csehszlovákia 0:0 Rancagua Anglia–Argentína 3:1 VB 1962, CHILE – JÚNIUS 2.

1970: SZÍNRE LÉP EGY BIZONYOS CUBILLAS

A mexikói világbajnokság első gólparádéja: Bulgária hiába vezetett két góllal Peru ellen – Dinko Dermendzsiev egyszerű, de nagyszerű szabadrúgás-kombinációból szerzett vezetést, érdemes megnézni –, a vb-re negyven év után visszatérő dél-amerikaiak fordítottak. Győztes góljukat a fiatal Teófilo Cubillas szerezte, akinek klasszisát még jó néhányszor megcsodálhatjuk majd. VIDEÓ ITT!

A jobb oldali videóban Cubillas többek között arról is beszél, hogy a győzelem nagyon fontos volt – a siker csipetnyi örömet hozott a két nappal korábbi pusztító földrengés több tízezer áldozatát gyászoló országnak.

A címvédő Anglia sovány győzelemmel mutatkozott be, az előző finálé hőse, Geoff Hurst szerezte egy remek csel után a románok elleni győztes gólt. VIDEÓ ITT!

Az újonc Izrael helytállt, de végül mégiscsak kikapott az egyik legjobbját, Pedro Rochát sérülés miatt korán elveszítő Uruguaytól. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Puebla Uruguay–Izrael 2–0 Guadalajara Anglia–Románia 1–0 León Peru–Bulgária 3–2 VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 2.

1978: MAGYAR BEMUTATKOZÁS TISZTES EREDMÉNNYEL – ÉS KÉT KIÁLLÍTÁSSAL

A Népsport így látta

A magyar válogatott nem a legjobb előjelekkel érkezett Argentínába: a balszélső, Várady Béla megsérült a felkészülés során, tetejébe az utolsó felkészülési meccsen Londonban nemcsak nagy verést (1–4) kapott a csapat, hanem egy övön aluli ütést is (Fazekas László feleségének és Törőcsik András menyasszonyának áruházi tolvajlásából lélekromboló bulvárbotrány kerekedett).

Ehhez képest csodálatosan kezdett az 1962 és 1966 után ismét Baróti Lajos irányította magyar csapat: a csaknem nyolcvanezer argentin szurkoló legnagyobb megrökönyödésére a házigazdák elleni meccs 10. percében Csapó Károly egy kipattanóból belőtte a vezető gólt! (A mieink a két nappal korábban elhunyt Aranycsapat-legenda, Bozsik József emlékének adózva gyászkarszalaggal játszottak.)

Habár Leopoldo Luque gyorsan egyenlített, a hajráig őriztük az 1–1-es állást. A 83. percben aztán beindult a ringlispíl: egy zűrzavaros szituációból Daniel Bertoni megszerezte a győztes gólt, nem sokkal később az újfent szabálytalankodó Törőcsiket, majd egy durva belépőért Nyilasi Tibort is kiállította a portugál Antonio Garrido játékvezető. Nemcsak a meccset vesztettük el tehát, hanem két kiválóságunkat is – ismervén a folytatást, megállapíthatjuk: már ekkor pecsét került az egész vb-szereplésünkre… VIDEÓ ITT!