Csata Santiagóban, magyar könnyek Buenos Airesben, aztán Irapuato...
1962: A SANTIAGÓI CSATÁTÓL PELÉ SÉRÜLÉSÉIG
A chilei világbajnokságon ezen a napon zajlott le a hírhedt Santiagói csata, amelyet természetesen nem katonák, hanem két futballcsapat, az olasz és a házigazda vívott egymással egy feltűnően gyenge napot kifogó angol játékvezető közre(nem)működésével. Noha a játékosok a sérülésokozási szándékot egyáltalán nem palástolva egyforma odaadással ütötték, rúgták egymást az 58 percig húzódó első félidőben, Ken Aston csak az olasz csapatból állított ki.
Mindjárt két játékost is, akik közül a makacskodó Giorgio Ferrinit az incidensbe beavatkozó rendőrök vezették le a pályáról a 12. percben… A második félidőt kettős emberhátrányban kezdő olaszok stratégiája az időhúzásra korlátozódott, és ez nem vezethetett eredményre: a hajrában Jaime Ramírez fejjel, Jorge Toro nagy lövéssel a kapujukba talált, továbbjuttatva Chilét. Bár az angol kommentátor szerint mindkét csapatot ki kellett volna zárni… VIDEÓ ITT!
Ken Aston játékvezetőben egyébként a sárga és piros lapok feltalálóját tisztelhetjük. Az újítás ötlete nem ezen a zaklatott santiagói napon fogant meg a fejében, hanem a négy évvel későbbi angliai világbajnokságon, ahol a játékvezetői bizottság elnökeként arra jutott: nem elég, ha a bíró szóban figyelmezteti a labdarúgót – a nyelvi nehézségekből adódó félreértések elkerülése végett tanácsos lenne egyértelműsíteni a figyelmeztetéseket és a kiállításokat. Egy londoni közlekedési lámpánál megállva ébredt rá a színekben rejlő lehetőségre – és 1970-ben már használhatták is a sárga, valamint a piros lapot. Pontosabban: a mexikói vb-n a pirosra még nem volt szükség, senkit sem állítottak ki, így azt a lapot 1974-ben mutatták fel először. Történetesen éppen egy chilei labdarúgónak, Carlos Caszelynek…
A „magyar csoportban” Anglia magabiztosan verte meg Argentínát, a jugoszláv–uruguayi csata is európai diadalt hozott, és a spanyolverő Csehszlovákia is újabb meglepetéssel szolgált: megfékezte Brazíliát.
A brazil táborban nem kis riadalmat keltett, hogy a Mexikó elleni nyitányon gólt és gólpasszt jegyző nagyszerű Pelé az első félidő derekán, egy lövőmozdulat közben súlyos combizom-húzódást szenvedett, attól fogva csak álldogált a pályán (cserélni még nem lehetett), és a lefújás után bizonyossá vált, hogy ezen a vb-n már csak szurkolóként vehet részt… VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Arica
|Jugoszlávia–Uruguay
|3:1
|Santiago
|Chile–Olaszország
|2:0
|Vina del Mar
|Brazília–Csehszlovákia
|0:0
|Rancagua
|Anglia–Argentína
|3:1
1970: SZÍNRE LÉP EGY BIZONYOS CUBILLAS
A mexikói világbajnokság első gólparádéja: Bulgária hiába vezetett két góllal Peru ellen – Dinko Dermendzsiev egyszerű, de nagyszerű szabadrúgás-kombinációból szerzett vezetést, érdemes megnézni –, a vb-re negyven év után visszatérő dél-amerikaiak fordítottak. Győztes góljukat a fiatal Teófilo Cubillas szerezte, akinek klasszisát még jó néhányszor megcsodálhatjuk majd. VIDEÓ ITT!
A jobb oldali videóban Cubillas többek között arról is beszél, hogy a győzelem nagyon fontos volt – a siker csipetnyi örömet hozott a két nappal korábbi pusztító földrengés több tízezer áldozatát gyászoló országnak.
A címvédő Anglia sovány győzelemmel mutatkozott be, az előző finálé hőse, Geoff Hurst szerezte egy remek csel után a románok elleni győztes gólt. VIDEÓ ITT!
Az újonc Izrael helytállt, de végül mégiscsak kikapott az egyik legjobbját, Pedro Rochát sérülés miatt korán elveszítő Uruguaytól. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Puebla
|Uruguay–Izrael
|2–0
|Guadalajara
|Anglia–Románia
|1–0
|León
|Peru–Bulgária
|3–2
1978: MAGYAR BEMUTATKOZÁS TISZTES EREDMÉNNYEL – ÉS KÉT KIÁLLÍTÁSSAL
A magyar válogatott nem a legjobb előjelekkel érkezett Argentínába: a balszélső, Várady Béla megsérült a felkészülés során, tetejébe az utolsó felkészülési meccsen Londonban nemcsak nagy verést (1–4) kapott a csapat, hanem egy övön aluli ütést is (Fazekas László feleségének és Törőcsik András menyasszonyának áruházi tolvajlásából lélekromboló bulvárbotrány kerekedett).
Ehhez képest csodálatosan kezdett az 1962 és 1966 után ismét Baróti Lajos irányította magyar csapat: a csaknem nyolcvanezer argentin szurkoló legnagyobb megrökönyödésére a házigazdák elleni meccs 10. percében Csapó Károly egy kipattanóból belőtte a vezető gólt! (A mieink a két nappal korábban elhunyt Aranycsapat-legenda, Bozsik József emlékének adózva gyászkarszalaggal játszottak.)
Habár Leopoldo Luque gyorsan egyenlített, a hajráig őriztük az 1–1-es állást. A 83. percben aztán beindult a ringlispíl: egy zűrzavaros szituációból Daniel Bertoni megszerezte a győztes gólt, nem sokkal később az újfent szabálytalankodó Törőcsiket, majd egy durva belépőért Nyilasi Tibort is kiállította a portugál Antonio Garrido játékvezető. Nemcsak a meccset vesztettük el tehát, hanem két kiválóságunkat is – ismervén a folytatást, megállapíthatjuk: már ekkor pecsét került az egész vb-szereplésünkre… VIDEÓ ITT!
A bikaerős csoport másik meccsén Bernard Lacombe már az első percben befejelte a franciák vezető gólját, csakhogy Paolo Rossi és Renato Zaccarelli révén Olaszország fordított – Michel Platini, a franciák későbbi legendája vereséggel mutatkozott be első vb-jén. VIDEÓ ITT!
Rosario történelmi kilencven percnek volt szemtanúja: Tunézia az utolsó tíz percben szerzett két góllal legyőzte Mexikót, és ezzel az övé lett az első afrikai világbajnoki győzelem. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mar del Plata
|Olaszország–Franciaország
|2–1
|Buenos Aires
|Argentína–Magyarország
|2–1
|Rosario
|Tunézia–Mexikó
|3–1
1986: AZ A RETTENETES, MEGMAGYARÁZHATATLAN IRAPUATÓI DÉLUTÁN…
S hogy ez a nap kitörölhetetlen legyen a magyar futball „szomorúsággyűjteményéből”, arról a szovjetek gondoskodtak nyolc évvel később. Sok magyar tévénéző kezében állt meg félúton a söröskorsó és a szalámis szendvics az irapuatói mérkőzés 4. percében, amikor Szergej Alejnyikov bombája majdnem kiszakította a magyar hálót… A labda akkor már nem először járt Disztl Péter mögött (Pavel Jakovenko a 2. percben kezdte zaklatásunkat), és sajnos nem is utoljára.
A helyszínen tartózkodóknak és a tévén keresztül szurkolóknak az volt a benyomásuk, mintha Mezey György játékosai – a megelőző másfél évben Európa legjobbjai között emlegetett magyar válogatott tagjai! – két fokozattal lassúbb tempóban közlekedtek volna a pályán, mint a szovjetek.
A következmény nem maradt el: a folytatásban Igor Belanov, Ivan Jaremcsuk és Szergej Rogyionov is betalált, elkönyveltek egy öngólt Dajka Lászlónak – lám, így született meg az összeesküvés-elméletek kiindulópontjául szolgáló 0–6. VIDEÓ ITT!
Bunda? Elrontott magaslati edzőtáborozás? Az ellenfél ételmérgezős ármánykodása? Balul elsült doppingstratégia? „Ott voltam, de ha megfeszülök, sem adhatok megnyugtató választ” – írta évtizedekkel később Hegyi Iván a vb-k történetét összefoglaló könyvében.
Mezey György későbbi visszaemlékezése szerint az előbb felsoroltak „a legképtelenebb vádak”. A korábbi szövetségi kapitány az Élet és Irodalom 2018. évi 22. számában, a mérkőzés 32. évfordulója előtt egy nappal megjelent interjúban így fogalmazott: „Az történt velem, ami minden futballedzővel megtörténhet: a végére szétesett a csapatom. Miért? A csapat sikert sikerre halmozott, a játékosok egy része elszakadt a valóságtól…” Mezey nem áll meg itt – a további okokról a más témákat is érintő interjúban olvashat az es.hu-n!
Az előző vb-ről bronzéremmel hazatérő lengyelek sem kezdtek valami fényesen (mi azért cseréltünk volna velük…), Argentína viszont aranyesélyeshez méltón startolt: Jorge Valdano duplájára – és az igazi vezérnek mutatkozó Diego Maradona két gólpasszára – alapozva simán megverte az amúgy parádés góllal szépítő Dél-Koreát. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mexikóváros
|Argentína–Dél-Korea
|3–1
|Irapuato
|Szovjetunió–Magyarország
|6–0
|Monterrey
|Marokkó–Lengyelország
|0–0
2002: ANGLIA SVÉD KAPITÁNNYAL FUT NEKI SVÉDORSZÁGNAK
Argentína győzelemmel, Anglia döntetlennel melegített a két válogatott nagy érdeklődéssel várt presztízscsatájára. Apropó, bemelegítés… A Nigériát Gabriel Batistuta fejesével legyűrő argentinok nem játszottak jól, ráadásul már a bemelegítéskor elveszítették csapatkapitányukat – a védelem egyik oszlopának számító Roberto Ayala úgy húzódott meg, hogy ezen a vb-n már nem is játszhatott. VIDEÓ ITT!
Anglia kiszurkolta David Beckham felgyógyulását, a torna előtt lábközépcsonttörés miatt kezelt manchesteri középpályás szögletből mindjárt gólpasszt varázsolt Sol Campbell fejére. A második félidőben aztán már a svédek voltak jobbak, Nicklas Alexandersson belőtte az egyenlítő gólt, és hiába ült egy igazi svédspecialista, Sven-Göran Eriksson az angol kapitányi székben, az 1968 óta várt svédverés ezúttal sem jött össze a háromoroszlánosoknak. VIDEÓ ITT!
Spanyolország 1950 óta először kezdett győzelemmel vb-t, az újonc szlovénok elleni siker Fernando Hierro hajrábeli büntetőjével lett biztos, de előtte betalált Raúl és Valerón is. VIDEÓ ITT!
A csapatkapitányát, az extravagáns José Luis Chilavert kapust eltiltás miatt nélkülöző Paraguay hiába vezetett két góllal Dél-Afrika ellen (Francisco Arce szabadrúgásból lőtt gólja igen szép volt!), az ellenfél talpra állt, egy megpattanó lövéssel szépített, majd a 90. percben Quinton Fortune büntetőből egyenlített. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Puszan
|Paraguay–Dél-Afrika
|2–2
|Kvangdzsu
|Spanyolország–Szlovénia
|3–1
|Ibaraki
|Argentína–Nigéria
|1–0
|Szaitama
|Anglia–Svédország
|1–1
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 22.: ARGENTÍNA–SZAÚD-ARÁBIA 1–2. Az első félidő után szinte biztosra vehettük, hogy Argentína az egymást követő 37. mérkőzésén sem kap ki, és beállítja az olaszok nem hivatalos világcsúcsát. Lionel Messi higgadtan értékesített egy tizenegyest (ő lett az első argentin, aki négy különböző vb-n a kapuba talált), az albiceleste számolatlanul lőtte a lesgólokat, azt hittük, csak idő kérdése, hogy egy szaúdi védő bennragadjon. Aztán a második félidő elején más ragadt benn – Argentína az öltözőben... Éppen a Messitől elvett labdából indult az a támadás, amelyiknek végén Szaleh Al-Sehri a bal alsóba lőtt, és még mindig csak az 53. percben járt az óra, amikor Szalem Al-Davszari négy védőt megtáncoltatva, látványos lövéssel a kapu bal oldalába kanyarított, megfordítva az állást. Néhány percnyi sokk után az argentinok beindították támadógépezetüket, de hiába minden próbálkozás, hiába a Jasszer Al-Sahrani arccsonttörése miatti 14 perces hosszabbítás, nem jött az egyenlítő gól: a csapattársát a térdével kórházba küldő Mohammed Al-Ovaisz kapus több nagy védése révén a szaúdiak kihúzták 2–1-gyel, megszületett a torna első (és a vb-történelem egyik) nagy meglepetése. VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)