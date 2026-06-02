Borbély Balázs: Az a dolgunk, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze

P. K.
2026.06.02. 09:51
Borbély Balázs visszatért a Ferencvároshoz (Fotó: fradi.hu)
A Ferencvároshoz hétfőn az első csapat vezetőedzőjeként visszatérő Borbély Balázs a Fradi Médiának nyilatkozott arról, hogy mit érzett, amikor újra belépett a népligeti edzőközpontba.
Hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Ferencváros – Borbély Balázs az új vezetőedző

Az FTC bejelentette, hogy megállapodott a bajnok ETO FC-től távozó sikeredzővel, ő veszi át a lemondott Robbie Keane helyét a csapat élén.

 

Borbély Balázst hétfőn nevezte ki vezetőedzőnek a Ferencváros labdarúgócsapata, a korábban lemondott Robbie Keane helyére. Az új szakvezető négy év után tért vissza a klubhoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is. 

„Nagyon jó érzés újra itt lenni. Rögtön ahogy beléptem a népligeti edzőközpontba azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, hazatértem – fogalmazott az ETO FC vel a 2025–2026-os idényben bajnoki címet szerző Borbély Balázs.Láttam új dolgokat is, felújított pályákat, területeket, öltözőt, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata még a régi.” 

Az FTC-hez visszatérő szakember ezután a  célokról, a játékstílusról beszélt. 

„A lehető legsikeresebben szeretnénk szerepelni a következő idényben. Van egy elképzelésem, egy játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom képviseljen. Ellenfélként mindig is nagy tisztelettel tekintettem a Ferencvárosra, mert nagyszerű a kerete, rengeteg minőségi, tapasztalt játékossal, úgy hogy a dolgunk az, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyan csapatot, amely a magyar bajnokságban és európai szinten is sikeres tud lenni. Nagyon várom már az első hazai mérkőzést a Groupama Arénában!”

 

