Borbély Balázs: Az a dolgunk, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze

Borbély Balázst hétfőn nevezte ki vezetőedzőnek a Ferencváros labdarúgócsapata, a korábban lemondott Robbie Keane helyére. Az új szakvezető négy év után tért vissza a klubhoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is.

„Nagyon jó érzés újra itt lenni. Rögtön ahogy beléptem a népligeti edzőközpontba azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, hazatértem – fogalmazott az ETO FC vel a 2025–2026-os idényben bajnoki címet szerző Borbély Balázs. – Láttam új dolgokat is, felújított pályákat, területeket, öltözőt, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata még a régi.”

Az FTC-hez visszatérő szakember ezután a célokról, a játékstílusról beszélt.

„A lehető legsikeresebben szeretnénk szerepelni a következő idényben. Van egy elképzelésem, egy játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom képviseljen. Ellenfélként mindig is nagy tisztelettel tekintettem a Ferencvárosra, mert nagyszerű a kerete, rengeteg minőségi, tapasztalt játékossal, úgy hogy a dolgunk az, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyan csapatot, amely a magyar bajnokságban és európai szinten is sikeres tud lenni. Nagyon várom már az első hazai mérkőzést a Groupama Arénában!”