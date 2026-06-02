Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az Ázsia-bajnok csapatra épül Lopetegui katari kerete

2026.06.02. 09:49
null
Fotó: Getty Images
Címkék
labdarúgó-világbajnokság 2026 Katar Julen Lopetegui B-csoport kerethirdetés
Kilenc támadót – köztük az Ázsia legjobbjának kétszer megválasztott Akram Afifot és a nemzeti csapat eddigi legeredményesebb gólszerzőjét, Almoez Alit – jelölt a 2023-as Ázsia-bajnok együttesre épülő világbajnoki keretébe Julen Lopetegui, a katari labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A katariak javítani szeretnének a négy évvel ezelőtti produkciójukon, hazai környezetben ugyanis a komoly befektetések és a nagy várakozások ellenére mind a három csoportmérkőzésüket elvesztették. Az ázsiai csapat lett az első válogatott, amely világbajnoki rendezőként pont nélkül maradt.

Azóta az öböl-menti ország együttese visszanyerte lendületét, megvédte kontinensbajnoki címét, majd története során először saját erejéből – nem rendezőként – jutott ki világbajnokságra. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy egy olyan keret, amelynek tagjai túlnyomórészt a hazai bajnokságból kerülnek ki, képes-e felvenni a versenyt az élvonalbeli ellenfelekkel. Az egyetlen labdarúgó, aki a keretből Európában keresi a kenyerét, Homam Al-Amin, aki a spanyol másodosztályból nemrégiben kiesett Cultural Leonesa játékosa.

A 2022-es vb-csapatból ezúttal is többen ott vannak a keretben, így például a védő Pedro Miguel, a kapus Mesal Barsam, valamint a középpályán bevethető Asszim Madibo, Abdulaziz Hatem és Karim Budiaf.

Az uruguayi születésű 42 éves Sebastián Soria, aki a labdarúgó-vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa lehetett volna, végül nem került be az utazók közé, pedig a spanyol tréner 34 fős bő keretében még ott volt.

Katar a társházigazda Kanadával, valamint Svájccal és Bosznia-Hercegovinával találkozik a csoportkörben.

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szalah Zakaria (Al-Duhail), Mahmud Abunada (Al-Rajjan), Mesal Barsam (Al-Szadd)
Védők: Hasmi Husszein (Al-Arabi), Ajub Alavi (Al-Garafa), Boalem Huhi (Al-Szadd), Pedro Miguel (Al-Szadd), Issza Laaje (Al-Arabi), Lucas Mendes (Al-Vakrah), Szultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam al-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország)
Középpályások: Mohammed Al-Manai (Al-Samal), Dzsasszem Dzsaber (Al-Arabi), Karim Budiaf (Al-Duhail), Ahmed Fati (Al-Arabi), Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), Asszim Madibo (Al-Vakrah)
Támadók: Tahszeen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Szadd), Mohammed Muntari (Al-Garafa), Jusszef Abdulrazzak (Al-Vakrah), Ahmed Alaa (Al-Rajjan), Hasszan Al-Hajdosz (Al-Szadd), Ahmed Al-Dzsanahi (Al-Garafa)
Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)

Június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Kanada–Bosznia-Hercegovina 
Június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 		Katar–Svájc 
Június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Svájc–Bosznia-Hercegovina 
Június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place		Kanada–Katar 
Június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place		Svájc–Kanada 
Június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Bosznia-Hercegovina–Katar 
b-csoport

 

 

labdarúgó-világbajnokság 2026 Katar Julen Lopetegui B-csoport kerethirdetés
Legfrissebb hírek

Búcsút mondhat a vb-szereplésnek Willi Orbán és Gulácsi Péter csapattársa

Foci vb 2026
26 perce

Vb 2026: rekordszámú játékost ad a brazil bajnokság a világbajnoki mezőnybe

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: az utolsó pillanatban hirdette ki a ghánai keretet Carlos Queiroz

Foci vb 2026
3 órája

A legtöbbet utazó csapat, egy házigazda, egy korábbi rendező és egy rutinos vb-szereplő – bemutatjuk a B-csoport csapatait

Foci vb 2026
15 órája

Szalah csak nézte, az újonc befejelte, Egyiptom legyőzte az oroszokat

Foci vb 2026
2026.05.28. 22:48

Labdarúgó-világbajnokság: kihirdették keretüket a dél-afrikaiak

Foci vb 2026
2026.05.27. 20:50

Keretet hirdetett az Azerbajdzsán és Andorra elleni mérkőzésekre Szarvas Alexandra

Magyar válogatott
2026.05.26. 16:16

Labdarúgó-világbajnokság: gigantikus Pelé-szobrot avattak Guadalajarában

Foci vb 2026
2026.05.22. 11:17
Ezek is érdekelhetik