Vb 2026: az Ázsia-bajnok csapatra épül Lopetegui katari kerete

A katariak javítani szeretnének a négy évvel ezelőtti produkciójukon, hazai környezetben ugyanis a komoly befektetések és a nagy várakozások ellenére mind a három csoportmérkőzésüket elvesztették. Az ázsiai csapat lett az első válogatott, amely világbajnoki rendezőként pont nélkül maradt.

Azóta az öböl-menti ország együttese visszanyerte lendületét, megvédte kontinensbajnoki címét, majd története során először saját erejéből – nem rendezőként – jutott ki világbajnokságra. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy egy olyan keret, amelynek tagjai túlnyomórészt a hazai bajnokságból kerülnek ki, képes-e felvenni a versenyt az élvonalbeli ellenfelekkel. Az egyetlen labdarúgó, aki a keretből Európában keresi a kenyerét, Homam Al-Amin, aki a spanyol másodosztályból nemrégiben kiesett Cultural Leonesa játékosa.

A 2022-es vb-csapatból ezúttal is többen ott vannak a keretben, így például a védő Pedro Miguel, a kapus Mesal Barsam, valamint a középpályán bevethető Asszim Madibo, Abdulaziz Hatem és Karim Budiaf.

Az uruguayi születésű 42 éves Sebastián Soria, aki a labdarúgó-vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa lehetett volna, végül nem került be az utazók közé, pedig a spanyol tréner 34 fős bő keretében még ott volt.

Katar a társházigazda Kanadával, valamint Svájccal és Bosznia-Hercegovinával találkozik a csoportkörben.

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szalah Zakaria (Al-Duhail), Mahmud Abunada (Al-Rajjan), Mesal Barsam (Al-Szadd)

Védők: Hasmi Husszein (Al-Arabi), Ajub Alavi (Al-Garafa), Boalem Huhi (Al-Szadd), Pedro Miguel (Al-Szadd), Issza Laaje (Al-Arabi), Lucas Mendes (Al-Vakrah), Szultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam al-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország)

Középpályások: Mohammed Al-Manai (Al-Samal), Dzsasszem Dzsaber (Al-Arabi), Karim Budiaf (Al-Duhail), Ahmed Fati (Al-Arabi), Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), Asszim Madibo (Al-Vakrah)

Támadók: Tahszeen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Szadd), Mohammed Muntari (Al-Garafa), Jusszef Abdulrazzak (Al-Vakrah), Ahmed Alaa (Al-Rajjan), Hasszan Al-Hajdosz (Al-Szadd), Ahmed Al-Dzsanahi (Al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)