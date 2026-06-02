Vb 2026: az utolsó pillanatban hirdette ki a ghánai keretet Carlos Queiroz

Alaposan kicentizte a ghánai labdarúgó-válogatott keretének kihirdetését Carlos Queiroz szövetségi kapitány, aki az utolsó pillanatban nevezte meg kiválasztottjait. A portugál szakember hétfőn sajtótájékoztatót tartott a keddi, walesiek elleni felkészülési mérkőzés előtt, de a várakozásokkal ellentétben akkor még nem adta meg a végleges névsort, mert mint mondta, sérülések nehezítik a dolgát.

Közölte: a belső védő Alexander Djiku a hétvégén, edzés közben sérült meg, a helyére pedig a holland születésű Derrick Luckassen került az utazók közé. Korábban a meghatározó játékosok közé tartozó Mohammed Kudus és Mohammed Salisu is kidőlt comb-, illetve térdsérüléssel. Ott van viszont a kiválasztottak között a Villarreal középpályása, Thomas Partey, a csatársorban pedig a legendás Abedi Pelé fia, a 34 éves Jordan Ayew, a bilbaói Inaki Williams, valamint a Manchester City sztárja, Antoine Semenyo is.

Abdul Rahman Baba ugyanakkor három év szünet után visszatért a csapat keretébe: a 31 éves korábbi Chelsea-védő ott volt a 2022-es vb-n, azóta azonban mindössze egy válogatott találkozón lépett pályára.

Ghána az L-csoportban Panama ellen kezd, majd Anglia és Horvátország lesz a riválisa.

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen – Svájc)

Védők: Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg – Németország), Derrick Luckassen (Pafosz FC – Ciprus), Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir – Törökország), Kojo Oppong Preprah (OGC Nice – Franciaország), Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), Alidu Seidu (Stade Rennais – Franciaország), Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City – Anglia), Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), Kamal Deen Sulemana (Atalanta – Olaszország), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), Christopher Bonsu Baah (Al-Kadiszija – Szaúd-Arábia), Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)