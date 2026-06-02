Vb 2026: az utolsó pillanatban hirdette ki a ghánai keretet Carlos Queiroz

2026.06.02. 10:23
Fotó: Getty Images
Közvetlenül a határidő lejárta előtt hirdette ki keretét a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra Carlos Queiroz, a ghánai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Alaposan kicentizte a ghánai labdarúgó-válogatott keretének kihirdetését Carlos Queiroz szövetségi kapitány, aki az utolsó pillanatban nevezte meg kiválasztottjait. A portugál szakember hétfőn sajtótájékoztatót tartott a keddi, walesiek elleni felkészülési mérkőzés előtt, de a várakozásokkal ellentétben akkor még nem adta meg a végleges névsort, mert mint mondta, sérülések nehezítik a dolgát.

Közölte: a belső védő Alexander Djiku a hétvégén, edzés közben sérült meg, a helyére pedig a holland születésű Derrick Luckassen került az utazók közé. Korábban a meghatározó játékosok közé tartozó Mohammed Kudus és Mohammed Salisu is kidőlt comb-, illetve térdsérüléssel. Ott van viszont a kiválasztottak között a Villarreal középpályása, Thomas Partey, a csatársorban pedig a legendás Abedi Pelé fia, a 34 éves Jordan Ayew, a bilbaói Inaki Williams, valamint a Manchester City sztárja, Antoine Semenyo is.

Abdul Rahman Baba ugyanakkor három év szünet után visszatért a csapat keretébe: a 31 éves korábbi Chelsea-védő ott volt a 2022-es vb-n, azóta azonban mindössze egy válogatott találkozón lépett pályára.

Ghána az L-csoportban Panama ellen kezd, majd Anglia és Horvátország lesz a riválisa.

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen – Svájc)
Védők: Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg – Németország), Derrick Luckassen (Pafosz FC – Ciprus), Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir – Törökország), Kojo Oppong Preprah (OGC Nice – Franciaország), Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), Alidu Seidu (Stade Rennais – Franciaország), Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)
Középpályások: Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City – Anglia), Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), Kamal Deen Sulemana (Atalanta – Olaszország), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)
Támadók: Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), Christopher Bonsu Baah (Al-Kadiszija – Szaúd-Arábia), Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország 
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama 
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–Ghána 
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–Horvátország 
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–Anglia 
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–Ghána 
