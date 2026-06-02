Footgolf: Ujvári Izabella világbajnoki ezüstérmes Mexikóban

Második helyen végzett a mexikói Acapulcóban rendezett footgolf-világbajnokság női egyéni versenyében Ujvári Izabella. A magyar szövetség beszámolója szerint Ujvári a címvédő Lucia Cermákovával holtversenyben kezdhette meg a négynapos versenysorozat hétfői döntőjét, a táv első harmadát követően pedig elkezdték lerázni magukról az üldöző japánokat és az utolsó napig parádézó Kuchta Dórát. Az etap második részére a szlovák játékos elhúzott néhány rúgással, végül hárommal nyert Ujvári előtt, aki eggyel előzte meg a japán Rina Akucut. Kuchta Dóra négy rúgással maradt le a dobogóról és a hetedik helyen végzett. Nagy Anett a 11., Bacskai Anna a 35., míg Bálintné Tóth Zsuzsa a 49. lett.

A férfiaknál Tajtyi Ákos a harmadikként kezdte a döntőt, végül a 10. pozícióba csúszott vissza, ugyanakkor Sipőcz Artúr hatodik lett, míg a korábbi világbajnok Bacskai Bence a 41. helyen zárt. A sportág történetében először ebben a számban nem argentin vagy magyar győzelem született: az aranyérmet szétrúgás után a francia Florian Warsemann szerezte meg az argentin Gonzalo Novosad elől.

Egy pihenőnapot követően a csapatversennyel folytatódik a vasárnapig tartó esemény.