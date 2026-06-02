Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Footgolf: Ujvári Izabella világbajnoki ezüstérmes Mexikóban

2026.06.02. 10:47
null
Címkék
Kuchta Dóra csupasport világbajnokság footgolf Ujvári Izabella
Magyar idő szerint kedd hajnalban Mexikóban befejeződött az ötödik footgolf-világbajnokság négynapos egyéni versenysorozata. Minden kategóriában az élmezőnyben tudtak zárni magyarok, Ujvári Izabella ezüstérmet nyert.

Második helyen végzett a mexikói Acapulcóban rendezett footgolf-világbajnokság női egyéni versenyében Ujvári Izabella. A magyar szövetség beszámolója szerint Ujvári a címvédő Lucia Cermákovával holtversenyben kezdhette meg a négynapos versenysorozat hétfői döntőjét, a táv első harmadát követően pedig elkezdték lerázni magukról az üldöző japánokat és az utolsó napig parádézó Kuchta Dórát. Az etap második részére a szlovák játékos elhúzott néhány rúgással, végül hárommal nyert Ujvári előtt, aki eggyel előzte meg a japán Rina Akucut. Kuchta Dóra négy rúgással maradt le a dobogóról és a hetedik helyen végzett. Nagy Anett a 11., Bacskai Anna a 35., míg Bálintné Tóth Zsuzsa a 49. lett.

A férfiaknál Tajtyi Ákos a harmadikként kezdte a döntőt, végül a 10. pozícióba csúszott vissza, ugyanakkor Sipőcz Artúr hatodik lett, míg a korábbi világbajnok Bacskai Bence a 41. helyen zárt. A sportág történetében először ebben a számban nem argentin vagy magyar győzelem született: az aranyérmet szétrúgás után a francia Florian Warsemann szerezte meg az argentin Gonzalo Novosad elől.

Egy pihenőnapot követően a csapatversennyel folytatódik a vasárnapig tartó esemény.

 

Kuchta Dóra csupasport világbajnokság footgolf Ujvári Izabella
Legfrissebb hírek

Vb 2026: kimaradt a gólfelelős a szűkített iráni keretből

Foci vb 2026
21 órája

Bódis Tamás megdöntötte a 100 kilométeres futás magyar csúcsát

Csupasport
Tegnap, 11:05

Magyar sikerek a vitorlázórepülő-világbajnokságon

Csupasport
2026.05.30. 12:45

50 nap a rajtig: több mint 10 ezren neveztek már az idei Balaton-átúszásra

Csupasport
2026.05.29. 14:22

Magyar éremeső a fudokan karatésok Európa-bajnokságán

Csupasport
2026.05.28. 08:47

Kijelölték az egyéni teke-vb-re utazó tizenkét fős magyar keretet

Egyéb egyéni
2026.05.22. 09:59

Csaknem 90 ezer kilométer és több mint tízezer résztvevő a futókörök napján

Csupasport
2026.05.17. 14:25

Törőcsik Zsófia a május végén kezdődő budapesti vb-n is mindent belead

Csupasport
2026.05.15. 15:18
Ezek is érdekelhetik