Rutinos erőkre épül a skót keret, 43 éves kapus is utazik a világbajnokságra

A keretben tizenegy olyan labdarúgó található, aki ott volt a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is, köztük a csapatkapitány, a liverpooli Andy Robertson, valamint Scott McTominay és a válogatottban pillanatnyilag leggólerősebb kiválasztott, John McGinn.

A Southamptonnal jó idényt futó támadó, Ross Stewart négy esztendő után került be újra a válogatottba, ugyanakkor egy másik jó formában lévő Championship-játékos, a szélső Tommy Conway (Middlesbrough) sérülés miatt nem lehet ott a vb-n.

A többnyire rutinos játékosokból álló keretben lesz egy tizenéves labdarúgó is a Rangers Kilmarnockhoz kikölcsönzött középpályása, Findlay Curtis személyében, ugyanakkor egy másik szóba jöhető tinédzsernek, az Udinesében futballozó Lennon Millernek nem jutott hely.

A tornára 28 év után visszatérő skótok a C-csoportban szerepelnek a június 11-én kezdődő világbajnokságon, Haiti (június 14.), Marokkó (június 19.) és Brazília (június 24.) lesz az ellenfelük.

SKÓCIA VB-KERETE

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)

Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Napoli – Olaszország), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke