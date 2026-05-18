Duarte és Stopira is ott van a Zöld-foki-szigetek vb-keretében

Kihirdette huszonhatos világbajnoki keretét a Zöld-foki-szigetek szövetségi kapitánya, Pedro Leitao Brito. A Bubista néven is ismert szakember kiválasztottjai közt ott van a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte, valamint az egykori Videoton-játékos, jelenleg a portugál másodosztályú SC Uniao Torreensében futballozó Stopira is, aki magyar útlevéllel is rendelkezik. Az egyetlen meglepetést az jelenti, hogy Bubista beválogatta a Villarreal középhátvédjét, Logan Costát, annak ellenére, hogy a 25 éves védő tavaly júliusban térdszalag-szakadást szenvedett és vasárnapig egyetlen percet sem játszott. A spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában aztán visszatért, de csereként csupán 13 percet töltött a pályán.

A „kék cápáknak” becézett zöld-foki-szigeteki válogatott a sorsoláskor a H-csoportba került Spanyolország, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában, meccseiket Atlantában, Miamiban és Houstonban játsszák.

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEK KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok) Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), Vozinha (Chaves – Portugália)

Hátvédek: Sidny Cabral (Benfica – Portugália), Diney Borges (al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), Stopira (Torreense – Portugália)

Középpályások: Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugállia, Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), Joao Paulo Fernandes (Oţelul Galaţi – Románia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Csatárok: Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), Ryan Mendes (Igdir – Törökország), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), Garry Rodrigues (Apollon Limasszol – Ciprus), Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)